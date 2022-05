Pantanal: veja o que acontece nos capítulos desta semana

Segunda-feira (2)

Jove consegue convencer Juma a deixar que ele frequente sua casa. Madeleine decide manter Zaquieu na mansão. Juma fala de Jove para Muda. Zaquieu ajuda Madeleine com sua nova live. Guta sente ciúmes de Juma e discute com Jove. Nayara abandona seu emprego para trabalhar com Madeleine. Tadeu vê Guta chorando e culpa Jove. Jove compara José Leôncio com o Velho do Rio. Guta dá um ultimato em Tenório.

Terça-feira (3)

Guta se surpreende com Tenório. Tadeu tira satisfações com Jove. José Leôncio questiona Jove sobre seu interesse por Juma. Zaquieu se anima por começar a trabalhar com Madeleine nas redes sociais. Tibério tenta se aproximar de Muda. Jove e Juma tomam se aproximam. José Leôncio reclama de seu filho com Madeleine, e Filó tenta tranquilizar o companheiro. Zaquieu ouve uma discussão de Irma com Madeleine sobre ele e fica entristecido. Tibério se surpreende com a tranquilidade de Juma em relação a Jove. José Leôncio decide ter uma conversa séria com o filho.

Quarta-feira (4)

José Leôncio manda Jove voltar para o Rio de Janeiro, e Filó tenta reverter a situação. Jove vai embora escondido da fazenda. Guta se interessa pela forma como Tenório pensa em fazer negócios no Pantanal. Jove pede para ficar na tapera de Juma. Filó avisa do sumiço de Jove, mas José Leôncio não dá atenção. Juma protege Jove da onça que ronda a tapera. Zaquieu arruma um encontro para Irma. Juma fala para José Leôncio que Jove foi embora com o Velho do Rio. Irma decide se encontrar com Gustavo. José Leôncio ordena que os peões encontrem o Velho do Rio. Madeleine flagra Irma na casa de Gustavo.

Quinta-feira (5)

Jove decide ensinar Juma a ler. Madeleine sente ciúmes de Irma com Gustavo. José Leôncio se preocupa com o sumiço do filho. Juma se entristece quando Jove diz que vai embora do Pantanal. Guta sofre com a ausência de Jove. Tibério descobre Jove na tapera de Juma e conta para José Leôncio. Irma adverte Nayara sobre sua dedicação a Madeleine. Tadeu conta para Guta que Jove está morando com Juma. O Velho do Rio questiona Jove sobre seu envolvimento com Juma. José Leôncio afirma que trará Jove e Juma para a fazenda.



Sexta-feira (6)

Gustavo conversa com Nayara sobre Madeleine. Juma se declara para Jove. José Leôncio enfrenta Jove, e Juma sai em sua defesa. Guta critica José Leôncio, e Filó fica incomodada. Tibério convence Jove a se despedir de Juma e voltar para a fazenda. Tenório discute com Guta. Maria gosta dos elogios que recebe de Alcides. Jove briga com José Leôncio. Muda pensa em cumprir sua vingança. Jove leva Juma com ele para o Rio de Janeiro. José Leôncio se desespera ao saber que Juma foi embora com Jove.



Sábado (7)

Ari explica para José Leôncio que Tadeu levou o casal para o Rio de Janeiro. Juma se assusta com a cidade. Uma onça rodeia a tapera, e Muda fica apavorada. Madeleine não se conforma com a presença de Juma. Tibério se preocupa com Muda. Irma tenta conversar com Juma. Muda atira sem querer no Velho do Rio. Mariana e Irma tentam convencer Madeleine a não falar com Juma. Tibério leva Muda para a fazenda de José Leôncio e se surpreende quando ela fala. Jove leva Juma para tirar seus documentos. Velho do Rio recebe ajuda. Mariana se desespera quando Jove revela que abriu mão de sua herança.