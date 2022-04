Pantanal: veja quem são os três filhos de José Leôncio

Na primeira fase de Pantana”, que se encerrou na noite desta segunda-feira (12), José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmira) sofre por Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles) ter levado embora seu seu filho, Jove Jesuíta Barbosa), para o Rio de Janeiro. Por isso, o peão tenta compensar o amor represado com Tadeu, filho que tem com Filó (Letícia Salles/Dira Paes).

Mas, depois de duas décadas achando que tem dois filhos, o fazendeiro descobre que possui mais um herdeiro: José Lucas (Irandhir Santos), filho da prostituta Generosa (Giovana Carneiro), responsável por tirar a vinrgindade do jovem José Leôncio.

Conheça detalhes sobre cada um dos filhos de José Leôncio:

Jove

Criado longe do pai, achando que era órfão, Jove vai descobrir toda verdade e ir atrás de um relacionamento paterno. Mas, ao chegar no pantanal, a diferença entre els vai cmplicar seu dia a dia ao lado de José Leôncio.

Jesuíta Barbosa é Jove (João Miguel Júnior/TV Globo)

Eles ficam 20 anos sem se encontrar e, após os primeiros momentos de alegria, Jove e Zé acabam descobrindo que a distância fez com que eles vivessem em mundos diferentes. No remake de Bruno Luperi, Jove será um adepto do veganismo, deixando seu pai revoltado e criando muitos conflitos familiares. Ele se apaixona por Juma (Alanis Guillen)

Tadeu

Tadeu (José Loreto) descobre que seu pai é o padrinho e acaba fortalecendo o amor e respeito que nutre por Zé Leôncio. Mas, a história ganha um novo gancho a partir da segunda fase, quando ele conhece os dois irmãos.

José Loreto é Tadeu (João Miguel Júnior/TV Globo)

Para viver o peão, José Loreto vivenciou de perto a rotina de quem trabalha na fazenda: “Foi no Pantanal que eu aprendi a ser peão mesmo. Eu ia para a lida com eles, tomava café junto. Fui aprendendo e fazendo. No início, foi bem duro, porque não é algo natural pra mim. Está bem longe do meu universo. Saía de manhã e voltava depois do pôr do sol, lá pelas 19 horas. É um trabalho muito árduo”.

José Lucas

José Lucas (Irandhir Santos) será o terceiro herdeiro descoberto por José Leôncio. Ele é filho da prostituta Generosa (Giovana Carneiro), que aparece no primeiro capítulo do remake e tira a virgindade do peão. Quando criança, ele foi criado pela mãe e pela avó e não é peão, mas um caminhoneiro.

Irandhir Santos é José Lucas (João Miguel Júnior/TV Globo)

Mesmo sendo primogênito do fazendeiro, José Lucas oassa a vida toda sendo chamado de José Lucas de Nada, já que não sabe de quem é filho Tempos depois ele recebe o sobrenome Leôncio.