Pantanal: Velho do Rio ajudará Alcides a matar Tenório e será fundamental em vingança

Nos próximos capítulos de Pantanal, a vingança de Alcides (Juliano Cazarré) contra Tenório (Murilo Benício) deverá deixar todo mundo boquiaberto. Depois de muita expectativa, o público finalmente verá o peão consumando seu plano contra o fazendeiro e, como adiantado pelo gshow, não é somente Zaquieu (Silvero Pereira) que terá papel fundamental na briga: o Velho do Rio (Osmar Prado) aparecerá no último instante e agirá contra o fazendeiro.

Alcides irá, sorrateiro, para a fazenda de Tenório em busca de sua vingança. Ele verá o fazendeiro pegando seu barco e colocará o pé na embarcação, provocando um solavanco, que quase fará Tenório cair.

"Num vá me dizer que num se deu por satisfeito?", perguntará Tenório.

"Eu voltei pra acabar com a tua raça!", responderá Alcides.

(divulgação)

Percebendo que Alcides está com a zagaia, Tenório sacará a arma que tem escondido. E Bruno Luperi, autor da novela, nos conta a tensão desse momento:

Os dois trocarão ameaças e Zaquieu surgirá armado, pronto para ajudar na finalização do plano. No meio do embate, Tenório atirará contra o ex-mordomo, enquanto o Alcides avançará com a tal zagaia no peito do fazendeiro.

Zaqueu cerca Tenório para ajudar Alcides (divulgação)

Ao mesmo tempo, Zaquieu (Silvero Pereira) prova que está ao lado de Alcides. No capítulo desta segunda-feira (3), o ex-mordomo participa do plano do amigo para dar cabo no fazendeiro. No combate, ele leva um tiro para proteger o peão. Já de volta à fazenda, Zaquieu fica na mira de Renato (Gabriel Santana), que vai atrás de vingança, mas acaba sendo salvo por Juma (Alanis Guillen). Para tentar esclarecer a situação, o ex-funcionário de Mariana (Selma Egrei) conta a Zuleica (Aline Borges) e filhos sobre os crimes que Tenório cometeu.

E o Velho do Rio?

Enquanto acudir Zaquieu, Alcides será surpreendido por Tenório caminhando com dificuldade e muito sangue. Quando ele tentar avançar... Tenório sentirá um bote na perna. E, logo em seguida, uma força o arrastará para trás na direção do rio.

Transformado em cobra, o Velho do Rio vai arrastar Tenório para dentro da água (divulgação)

"Socorro... Alcides... Pelo amor de Deus! Socorro...", gritará Tenório.

Eis que a cobra puxará o fazendeiro para dentro das águas.