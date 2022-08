Pantanal: Velho do Rio fará visita surpresa à fazenda de Zé Leôncio

No capítulo desta quarta-feira (31) de Pantanal, o Velho do Rio (Osmar Prado) tomará uma atitude a respeito de mais uma cobrança de José Leôncio (Marcos Palmeira) e aparecerá na fazenda em uma visita surpresa. O fazendeiro dirá que não acredita no paradeiro dele e, durante uma roda de viola, o Velho aparecerá no meio da sala.

Pena que ainda não é dessa vez que Zé Leôncio reencontrará o pai . Atrasados para o encontro familiar ao redor da fogueira, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) darão de cara com a entidade na sala, que afirmará conseguir ver sua imagem na foto da parede.

Juma ficou surpresa ao encontrar o Véio do Rio (divulgação)

Mas, mesmo distante, o Véio está sempre presente na fazenda. E será numa dessas passagens que irá ouvir uma conversa entre Filó (Dira Paes) e Zefa (Paula Barbosa), na qual o assunto é exatamente ele.

“Será mesmo o pai do seu Zé Leôncio?”, questionará Zefa.

“Quem já viu, jura que é. E não foi só uma pessoa”, responde a companheira de Zé.

"Então, por que é que ele não aparece pro próprio filho?” Se eu fosse esse tal do Velho, seria a primeira pessoa que eu ia me mostrar", dirá a namorada de Tadeu.

“É o que o Zé também acha... Por isso que ele não acredita nessa história. Imagine só. Do jeito que ele e o pai se gostavam, nesses anos todo ele não dá uma aparecida pra ele? Impossível”, comenta Filó. “Mas nem tudo na vida faz sentido, não é?”

E o próprio homem que se transforma em sucuri faz um comentário sobre o tema.

“Tá chegando a hora... Ocês nem imagina, mas que tá, isso tá. É, Filó... Ocê é uma grande companheira. Fosse outra, eu não teria ficado longe esses anos tudo. Me dá muita saudade de vir aqui. Muita saudade disso tudo...”

Confira o que acontece nos próximos capítulos de Pantanal:

Quarta-feira (31)

Filó fica magoada com José Leôncio por causa de Tadeu. Marcelo fica atordoado ao saber sobre o passado de Zuleica. Jove e Juma veem o Velho do Rio na sala da fazenda de José Leôncio. Guta pensa em ir embora da fazenda com Marcelo. Marcelo diz a Zuleica que a ama e que encontrará uma solução para Tenório não saber da verdade. Tenório dá uma procuração para Zuleica assinar.

O Véio perdoa Jove e diz que consegue se ver no retrato (divulgação)

Quinta-feira (1)

Tenório diz a Zuleica que pretende fazer as pazes com Maria Bruaca para não ter que dividir seus bens com a ex-mulher. Maria Bruaca não aceita a proposta do ex-marido. Tenório e Zuleica discutem. Zuleica decide assinar a procuração, dando poderes a Tenório para vender seu apartamento. José Leôncio tenta convencer José Lucas a não seguir carreira política. Zaquieu pede para acompanhar a comitiva com os peões.

Sexta-feira (2)

Com intermédio de Alcides, José Leôncio permite que Zaquieu faça parte da comitiva. Zefa deixa claro a Tadeu que só dorme de novo com o peão depois de casada. Alcides tem uma visão de Trindade dizendo ao peão que ocorrerá uma desgraça. Guta conta a Maria Bruaca que Marcelo não é filho de Tenório, e revela sua gravidez para a mãe. Mariana conversa com Marcelo sobre negócios. Guta conta a Marcelo que Maria não se sentiria confortável com o namorado morando na fazenda com elas.

Sábado (3)

Marcelo pensa em confrontar Tenório. Irma vê um homem velho na foto que Jove tirou do Velho do Rio. José Lucas diz a Irma que precisa do apoio de José Leôncio para ser político. O Velho do Rio visita a fazenda de José Leôncio. José Leôncio aceita que José Lucas embarque na carreira política. Guta diz a Marcelo que Tenório está cada vez mais desconfiado. Alcides sente orgulho de Zaquieu. Tenório pensa em tirar a vida de Alcides.