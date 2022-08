Pantanal: Vestido usado em casamento foi enviado da Bahia; veja detalhes

Quem assistiu ao capítulo desta quinta-feira (25) da novela Pantanal, no horário nobre da TV Globo, com certeza reparou na beleza do vestido de noiva usado pela atriz Marcela Fetter no casamento de sua personagem, Érica, com José Lucas (Irandhir Santos). O modelo escolhido foi enviado da Bahia, especificamente da loja Elizabeth Marie Noivas, especializada em vestidos de luxo em Salvador.



A peça tem estilo clássico, em corte princesa, confeccionado em renda chantilly, com mangas longas e um decote em V nas costas. “Quando a Globo entrou em contato comigo através do perfil do Instagram da Elizabeth Marie, eles me deram um briefing. Uma das referências foi a princesa Kate Middleton. A peça escolhida foi da grife espanhola Rosa Clará, marca que representamos de forma exclusiva em toda a Bahia. O vestido faz parte do acervo de alta costura da marca. É um Rosa Clará Couture, linha de looks minimalistas”, explica o empresário Hamilton Albuquerque, que usou sua expertise à frente da Elizabeth Marie Noivas para atender ao pedido da figurinista da novela, Marie Salles.

(Foto: Globo/João Miguel Júnior) (Foto: Globo/João Miguel Júnior) (Foto: Globo/João Miguel Júnior)

Para que a peça chegasse pré-ajustada para as gravações no Rio de Janeiro, as medidas da atriz foram enviadas para a loja, em Salvador. Seguindo as referências, Hamilton separou duas opções. Nos Estúdios Globo, optaram pelo da marca espanhola. “O valor do vestido para compra é de aproximadamente R$ 23 mil e o de locação é de R$ 10,2 mil”, revela o diretor da Elizabeth Marie, uma das lojas de noiva mais tradicionais da Bahia, que, em 2023, completará 30 anos de atividade.

Veja o vídeo:



