Pantanal vira cenário de série infantojuvenil

A paisagem do pantanal brasileiro é o cenário da nova série de ficção infantojuvenil O Pantanal e Outros Bichos, que estreia nesta segunda (19), na TV Brasil, às 19h05.

Com 26 episódios de 13 minutos, o seriado apresenta uma trama de fantasia, que estimula o público a se conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente. De segunda a sexta, serão exibidos dois capítulos na sequência.

A história acompanha as aventuras dos irmãos Ísis (Ísis Samuel) e João (João Pedro Souza), de 12 e 10 anos, que se envolvem em uma jornada que resgata lendas como curupira, boitatá, boto e iara.

O veterano Roberto Bonfim vive Ramiro, o avô dos jovens protagonistas. Morador do pantanal, ele recebe as crianças em sua casa para que elas se desconectem de seus smartphones e vivam novas experiências.

A culinária do Pantanal também será apresentada ao público pelo Tio Berê, um dos personagens da série. Interpretado por Ademir Gudrin, ele realiza experiências gastronômicas com frutos e plantas da região do Pantanal.

Serviço

O quê: O Pantanal e Outros Bichos

Onde: TV Brasil

Quando: De segunda a sexta, às 19h05