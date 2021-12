Pantone elege azul floral Very Peri a cor do ano em 2022

Referência mundial em sistemas de cores para artes gráficas e design, a Pantone anunciou nesta quarta-feira (8) que o azul floral Very Peri foi escolhido como a cor do ano em 2022. O tom de azul conta com subtonalidades de vermelho que resultam em um violeta suave.

“Very Peri, um azul foral dinâmico com um sub tom vermelho vivificante, mescla a lealdade e a constância do azul com um vermelho violáceo energético. Uma nova cor Pantone com uma presença inovadora e dinâmica que encoraja a inovação e a criatividade”, anunciou a Pantone em seu Instagram.