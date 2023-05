Paola Carosella comanda o papo e as panelas

Esqueça a adrenalina do MasterChef e o jeito descompromissado do Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, as duas experiências anteriores de Paola Carosella na televisão. No Alma de Cozinheira, a chef está bem mais próxima de sua essência e interesse por uma cozinha saborosa e sem muito malabarismo, e ainda com espaço para bate-papos sobre assuntos variados, da fofoca aos problemas em torno da alimentação no país. Um pouco a extensão de seu canal no YouTube.

Tudo depende do tema do dia, dos convidados e do cardápio, pensado cuidadosamente para eles. O programa é exibido nas noites de quarta- feira no GNT, às 21h30, mas pode ser visto no Globoplay – onde já estão os três primeiros episódios. Paola afirma que queria um formato mais intimista, se cercando com a cozinha e as pessoas através do afeto, de conversas e com mais tempo. “Acho que posso ser mais eu aqui do que nos outros programas, onde eu estava mais ‘formatada’ no papel de ‘chef’. E eu sou cozinheira” reforça.

Daí o nome, que surgiu há um tempo e que ela ama. “Ele resume muito bem que eu sou uma cozinheira de alma. Minha vida e história se passaram até hoje na cozinha, mas eu sou primeiro uma mulher que tem vontade de ocupar outros espaços além da cozinha”. Sua alma na cozinha, completa, é respeitosa: “aos ingredientes, as minhas vontades, a cozinha clássica, suculenta e deliciosa”.

A série foi gravada na casa de Oscar Niemeyer, em São Paulo, cuja beleza impacta de cara os convidados. Na sequência dos episódios já exibidos, as duplas convidadas foram a cantora Juliette e a apresentadora Fátima Bernardes para falar de empoderamento feminino; a cantora Teresa Cristina e a atriz Isabel Teixeira, que ficaram em torno do tema festejar; e o padre Júlio Lancelotti e a jornalista Sonia Bridi, sobre humanizar.

Dos três, o encontro entre Tereza, Isabel e Paola foi o mais harmônico e azeitado. Falaram de um tudo, dos temas leves aos sérios, riram um monte e nos deixaram com água na boca. Olha o cardápio: tomates e uvas queimadas com muçarela de búfala e manjericão na entrada; cazuela siciliana de peixe fresco com mexilhões e batatas como prato principal e persiana de pêssego e nectarina - uma receita de pêssegos e nectarinas assados com alecrim e massa folhada crocante.

O programa também tem um podcast, que agrega conteúdos inéditos, como informações sobre os entrevistados. E uma versão spin off muito bacana no YouTube do Receitas – canal de receitas da Globo (www.youtube.com/receitas). Em dez episódios que serão publicados semanalmente, Paola vai buscar diferentes “almas” de cozinheira pelo Brasil e suas receitas tradicionais. No primeiro, ela reproduz o goulash, na versão que marcou a história da família de Stela Forte, cuja mãe foi prisioneira no campo de concentração de Auschwtz. GNT e Globoplay





Diversão no fim de semana



Filme iraniano Sem Ursos na matinê do Metha Glauber Rocha

Vencedor do Prêmio Especial do Júri do Festival de Veneza 2022, o filme Sem Ursos, do diretor iraniano Jafar Panahi, é uma das estreias do fim de semana e está em cartaz no Cine Metha Glauber Rocha, às 13h20 e 15h20. O longa também será exibido na sessão matinê deste domingo (21), às 10h30, com ingresso a R$ 5. Sem Ursos é o quinto filme em que o cineasta faz sob condições rígidas do regime iraniano - que o proibiu de filmar e chegou a impedi-lo de sair de casa.

Escrito e produzido por Panahi - que também atua - o filme traz duas histórias de amor contadas em paralelo, nas quais os amantes são afetados por obstáculos ocultos e inevitáveis, pela força da superstição local e pelos mecanismos do poder. O filme foi rodado na fronteira entre a Turquia e o Irã e, como em outros filmes do diretor, traz a questão da falta de liberdade e censura que o cineasta enfrenta para a trama.

Cineclube - Lançado em 2001 e considerado o marco na retomada da produção baiana, o longa Três Histórias da Bahia será exibido no Cineclube Glauber Rocha neste domingo (21), às 10h30, no Cine Metha Glauber Rocha. O filme reúne os curtas Agora é Cinza (Sérgio Machado), Diário de um Convento (Edyala Iglesias) e O Pai do Rock (José Araripe Jr.), trazendo um painel de produção cinematográfica do período - que saia de uma fase de muita dificuldade - com três histórias independentes. A sessão será seguida de debate com os diretores Edyala e Araripe, e com o ator Osvaldo Mil. O ingresso custa R$ 5.

Semana do Museu - A 21ª edição da Semana de Museus termina este fim de semana, com programação especial nos principais museus da cidade. Os espaços administrados pelo Ipac, como o Museu de Arte Moderna da Bahia, o Palacete das Artes e os museus do Pelourinho - Solar Ferrão, Museu Tempostal e Udo Knoff De Azulejaria - ficam abertos no sábado e no domingo, das 10h às 17h. Boa oportunidade para conferir as exposições em cartaz ou atividades como a oficina Entre Folhas: Uma Poética Vegetal, com a artista visual Viga Gordilho (sábado, 15h), no Museu de Arte da Bahia, na Vitória.

Capa da nova edição de Admirável Chip Novo, que completa vinte anos (Divulgação)

Pitty em versão especial para fãs

Pitty segue celebrando os vinte anos do álbum Admirável Chip Novo (Deck), que a consagrou no rock nacional. Além da turnê ACNXX, que está na estrada, e de um box, ela lançou nesta sexta, nas plataformas Apple Music, Tidal e Amazon, uma versão Dolby Atmos do trabalho, com mais qualidade sonora.

No mesmo dia foram lançados, no YouTube, os videoclipes em versões remasterizadas dos sucessos Teto de Vidro, Admirável Chip Novo, Máscara, Equalize, Semana que Vem e I Wanna Be em full HD. Considerado um dos álbuns mais importantes do rock nacional, Admirável Chip Novo já soma 206 milhões de plays, entre áudio, vídeo e conteúdo de usuários na plataforma de vídeo. Os seis vídeos que serão remasterizados, em suas versões originais, somam 133 milhões de views.