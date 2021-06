Paola Carosella e Sandra Annenberg recebem primeira dose da vacina

A chef de cozinha Paola Carosella, 48, e a jornalista Sandra Annenberg entraram para o time das celebridades imunizadas. Elas receberam nesta quinta-feira (24) a primeira dose da vacina conta a covid-19 e compartilharam o registro no Instagram.

A ex-jurada do Masterchef Brasil compartilhou um vídeo do momento e um texto em que destacou sua emoção por receber a primeira dose da vacina.

"É uma emoção difícil de explicar. Vacinação hoje em São Paulo para minha idade - 48 anos - no Posto do Memorial da América Latina - Vacio - ainda estou chorando. Viva o Sus, gente, viva o SUS! Viva o Butantã - tomei #coronavac feliz da Vida! Viva a ciência, os médicos e profissionais de saúde. Defendamos o SUS hoje e sempre!" , começou ela.

Em seguida, Paola chamou atenção dos seguidores para a importância de se vacinar.

"A vacina salva vidas e usem máscara! Não consigo explicar ainda a emoção! Figurino maravilhoso da @luizapannunzio se cuidem! Com vacina com responsabilidade com cuidado e empatia vamos virar esta página".