Paola Carosella revela motivo da separação: 'sucesso incomodava'

Pela primeira vez, a chefe de cozinha Paola Carosella falou sobre a separação recente do ex-marido, o fotógrafo irlandês Jason Lowe. No final do ano passado, ela havia anunciado que, após 8 anos, o casamento havia chegado ao fim.



Em entrevista à revista Boa Forma, Paola falou sobre a sua carreira, o feminismo e também sobre Jason. A chefe comentou que tomou a decisão no dia em que gravou um episódio do programa Saia Justa, da GNT.



"Cheguei e falei para as meninas o que tinha acabado de acontecer. E elas me falaram do dia em que aconteceu a mesma coisa com elas, todo mundo teve uma história assim", disse. A ex-Masterchef afirmou que o apoio que recebeu das colegas foi muito importante no momento.



Paola também revelou os motivos que levaram à separação que, segundo ela, não aconteceu "do nada". "A gente teve dois anos muito difíceis e chega um ponto em que a gente tem que se perguntar até onde você tem que lutar por um relacionamento, até onde vale a pena sofrer", afirmou.



A chefe acredita que ela fez "de tudo" para que o relacionamento desse certo, mas algumas atitudes do ex-marido "ficaram difíceis de lidar". Paola comentou que o seu sucesso passou a incomodar muito Jason.



"Ele não falava isso, mas esse incômodo chegava a mim na forma como ele se expressava, de uma maneira meio manipuladora", disse De acordo com ela, muitas "fichas" passaram a cair após a separação.



"É muito difícil para um homem aceitar o sucesso de uma mulher, e você vai criando desculpas pela pessoa porque você ama ela, 'é difícil para ele porque ele não trabalhou durante a pandemia', 'é difícil porque ele não é brasileiro e não fala português'… Só que eu também não sou brasileira e fiz um esforço para falar", contou.



Paola ainda afirmou que trabalhou muito pelas suas conquistas e que acredita que tem o direito de ser feliz "sem empecilhos". "Eu não quero deixar de ser feliz para fazer espaço para o outro", completou.



A chefe também comentou sobre um tweet publicado no mês passado que gerou grande repercussão entre os internautas e boatos de que Paola poderia ser bissexual. A ex-Masterchef disse que se surpreendeu com a dimensão que a postagem tomou e revelou que nunca se relacionou ou se sentiu atraída por mulheres, mas não descarta a possibilidade.



"Eu tinha saído no dia anterior com um cara e a conversa tinha sido um tédio. Depois, eu encontrei uma amiga incrível e muito interessante, muito inteligente e fomos para um aniversário em que encontramos outras mulheres incríveis, com histórias que davam vontade de ouvir", disse sobre o porquê de ter feito a publicação.