Papa Francisco escolhe Dom Sergio da Rocha para integrar Conselho de Cardeais

O Papa Francisco nomeou nesta terça-feira (7) os novos membros do Conselho de Cardeais, conhecido como G-9, pelo número de seus membros. Dentre eles, está o cardeal Dom Sergio da Rocha, arcebispo da Arquidiocese de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil.

O Conselho Cardinalício foi instituído pelo Papa Francisco com o Quirógrafo de 28 de setembro de 2013 com a tarefa de auxiliá-lo na administração da igreja e de estudar um projeto de revisão da Cúria Romana, este último realizado com a nova Constituição Apostólica Praedicate Evangelium publicada em 19 de março do ano passado.

Dom Sergio já é membro do Dicastério para os Bispos, do Dicastério para o Clero, do Conselho do Sínodo dos Bispos e da Pontifícia Comissão para a América Latina.

“Este é mais um serviço que sou chamado a prestar à Igreja, colaborando com o Papa, e não uma honraria. Agradeço profundamente ao Papa Francisco e peço as orações de todos”, afirma Dom Sergio. Ele continuará a ser o arcebispo de São Salvador da Bahia.

Além de Dom Sergio, o novo Conselho tem como membros os cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado; Fernando Vérgez Alzaga, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano; Fridolin Ambongo, arcebispo de Kinshasa; Oswald Gracias, arcebispo de Mumbai; Seán Patrick O'Malley, arcebispo de Boston; Juan José Omella, arcebispo de Barcelona; Gérald Lacroix, arcebispo de Québec; e Jean-Claude Hollerich, arcebispo de Luxemburgo.