Papa Francisco passará por cirurgia no intestino para evitar obstrução

O Papa Francisco, de 86 anos, passará por uma cirurgia no intestino na tarde desta quarta-feira (7). Ele vai ser operado no hospital Gemelli, em Roma, informou o Vaticano em um comunicado.

Segundo o Vaticano, a operação foi necessária para reparar uma laparocele, uma hérnia que às vezes se forma sobre uma cicatriz geralmente resultante de uma cirurgia anterior. O papa será submetido a uma anestesia geral para ser operado.

Nessa terça-feira (6), Francisco foi submetido a uma bateria de exames no mesmo hospital.

Outras internações

No fim de março, ele passou três dias internado no Hospital Agostino Gemelli. Na ocasião, o sumo pontífice teve alta médica no dia 1º de abril. Inicialmente, o Vaticano disse que o papa havia feito exames agendados, mas Francisco revelou mais tarde que sentiu dores no peito e foi levado às pressas para o hospital, onde foi diagnosticado com bronquite infecciosa. Ele recebeu tratamento antibiótico. Na saída do hospital, brincou com os jornalistas: "Ainda estou vivo, não tive medo."

O papa argentino teve parte de um pulmão removido quando era jovem. Ele também sofre de dor no nervo ciático e usa cadeira de rodas e andador há mais de um ano por causa de ligamentos tensos no joelho.

Ultimamente, Francisco tem tido uma agenda lotada, com várias audiências todos os dias. O Vaticano confirmou recentemente que o mês de agosto será cheio de viagens, quando a Santa Sé e a Itália geralmente estão de férias, com uma visita de quatro dias a Portugal na primeira semana de agosto e uma viagem igualmente longa à Mongólia a partir de 31 de agosto.