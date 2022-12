Papa, rei, rainha: veja os famosos que morreram em 2022

O ano de 2022 ainda não acabou, mas os brasileiros lamentaram a perde de muitos famosos importantes para a música, televisão, cinema e outras tantas áreas. Este ano, personalidades importantes da mídia se despediram dos familiares, amigos e admiradores. A lista de famosos cujas mortes foram mais buscadas no Google foi divulgada no começo de dezembro e tem nomes como Paulinha Abelha, Rainha Elizabeth II, Jô Soares, Gal Costa e Erasmo Carlos.

A rainha do MPB, baiana de Salvador, Gal Costa, morreu no começo de novembro e ficou entre as mais procuradas do site de busca, além das suas canções que foram bastante executadas no Spotify após sua morte. O CORREIO reuniu os nomes mais buscados e outros artistas que morreram até meados de dezembro.

Janeiro

Elza Soares

A cantora Elza Gomes da Conceição, a eterna Elza Soares, faleceu no dia 20 de janeiro, aos 91 anos. Ela estava em casa, no Rio de Janeiro, quando morreu de causas naturais, segundo assessoria da artista.

"Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação", disse o comunicado.

Françoise Forton

A famosa atriz morreu no dia 16 de janeiro, vítima de um câncer que estava tratando havia alguns meses. Ela estava internada na Clínica São Vicente, zona sul do Rio de Janeiro, e faleceu aos 64 anos.

Ela deixou o marido, o produtor teatral Eduardo Barata, e o filho, Guilherme Viotti Forton.

Fevereiro

Paulinha Abelha

Um dos nomes mais procurados no Google foi o da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, que morreu no dia 23 de fevereiro, vítima de meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

Ela foi internada no dia 11 de fevereiro, após passar mal durante uma reunião de amigos da banda. No dia 17, o quadro clínico piorou e a artista entrou em coma profundo, morrendo seis dias depois.

Arnaldo Jabor

Conhecido por diversos prêmios e filmes importantes como "Eu sei que vou te amar", de 1986, o cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, faleceu no dia 15 de fevereiro, aos 81 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde dezembro de 2021 para tratar um AVC.

Maio

Milton Gonçalves

Um dos maiores atores da Globo, Milton Gonçalves, faleceu no dia 30 de maio, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Famoso por papéis emblemáticos na televisão brasileira, o artista estava em casa, quando passou mal devido a decorrência de um AVC que sofreu em 2020. Na época, o artista chegou a ficar internado durante três meses e precisou de aparelhos para respirar. Milton deixou três filhos e dois netos.

Aleksandro, da dupla sertaneja com Conrado

No dia 7 de maio, aos 34 anos, no auge da carreira, o cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, conhecido pelo nome artístico Aleksandro, morreu após ser vítima de um acidente de ônibus envolvendo a equipe da banda. Ele fazia dupla com o cantor Conrado, que conseguiu sobreviver após dias internado.

Junho

Danuza Leão

Ex-modelo, jornalista e escritora. Danuza Leão, morreu aos 88 anos no dia 22 de junho. Ela sofria de enfisema pulmonar e faleceu após complicações de uma insuficiência respiratória.

Famosa no mundo da moda do Rio de Janeiro, ela se tornou uma das cronistas mais conhecidas nos últimos anos. A jornalista deixou sete netos e sete bisnetos.

Agosto

Claudia Jimenez

A atriz Claudia Jimenez, conhecida no Brasil inteiro como a grande intérprete de Dona Cacilda da "Escolinha do Professor Raimundo" e Edileuza de "Sai de Baixo", morreu aos 63 anos, vítima de insuficiência cardíaca.

Ela já tinha passado por diversas cirurgias ao longo da vida para tratar de doenças, como um tumor maligno no mediastino, atrás do coração; cinco pontes de safena; substituição da válvula aórtica por uma outra e marca-passo.

Jô Soares

Um dos grandes nomes da televisão brasileira, o apresentador Jô Soares, morreu aos 84 anos. A causa da morte não foi reveleada pela família, mas ele estava internado no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo. O humorista esteve entre os nomes mais buscados do Google no mês de agosto.

Setembro

Rainha Elizabeth

A morte da monarca britânica, Elizabeth II, pegou muitos de surpresa. Ela morreu no dia 9 de setembro, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. Segundo o anúncio feito pela família real, ela deu adeus pacificamente em casa.

De acordo com documentos publicados dias depois, a causa da morte da rainha foi registrada como "velhice", devido à idade avançada. Elizabeth II não tinha nenhum problema de saúde.

Outubro

Susana Naspolini

Alegre, idolatrada pelos cariocas e amada pelo público, além dos colegas da Globo. A jornalista Susana Naspolini faleceu no dia 25 de outubro, aos 49 anos, vítima de um câncer que se espalhou pelo corpo.

A repórter lutou durante anos contra o câncer, mas não resistiu à metástase. Durante o internamento, a filha da comunicadora, Julia Naspolini, implorou para que os seguidores fizessem uma corrente de oração. Ela já tinha perdido o pai, o jornalista Maurício Torres, que morreu em maio de 2014, vítima de uma infecção pulmonar.

Novembro

Rolando Boldrin

Grande apresentador da TV Cultura, o cantor Rolando Boldrin morreu no dia 9 de novembro, aos 86 anos. De acordo com a emissora, o artista faleceu devido a insuficiência respiratória e renal. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde setembro.

Gal Costa

No mesmo dia de Rolando Boldrin, o Brasil parou para chorar com a morte da cantora Gal Costa, que faleceu aos 77 anos. Mesmo sendo aclamada mundialmente, a família preferiu não revelar a causa da morte. Ela tinha dado uma pausa nos shows após realizar uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

A baiana de Salvador deixou um legado na música brasileira com canções que marcaram os fãs, como "Baby", "Meu nome é Gal", "Chuva de Prata", "Meu bem, meu mal", "Pérola Negra" e "Barato total". A artista deixou um filho, Gabriel, de 17 anos, que inspirou o último álbum de inéditas.

Isabel Salgado

No dia 16 de dezembro, um dos nomes mais importantes do vôlei brasileiro, Isabel Salgado, morreu após ser vítima da síndrome da Angústia Respiratória Aguda (Sara). Ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês, quando morreu aos 62 anos.

A ex-atleta tinha acabado de ser anunciada como um dos nomes para compor o grupo de esportes da equipe de transição do governo Lula. Isabel deixou cinco filhos, Maria Clara (ex-jogadora de vôlei de praia), Carol Solberg e Pedro Solberg (jogadores de vôlei de praia), Pilar Salgado e Alisson.

Dezembro

Pelé

Maior jogador de todos os tempos, Pelé morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos. O Rei do Futebol estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês, desde o dia 29 de novembro. A internação aconteceu por causa de uma infecção respiratória, após o ex-jogador contrair covid-19, e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

Papa Bento XVI

O Papa emérito Bento XVI morreu neste sábado (31), aos 95 anos, após uma piora repentina de saúde nos últimos dias. A informação foi publicada pelo perfil do Vaticano no Twitter:

"Com pesar, informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje, às 9h34, no Mosteiro Marer Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações", diz comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.