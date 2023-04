Papai do ano, zagueiro vibra com primeiro gol pelo Vitória

Um dos 12 reforços contratados pelo Vitória para encorpar o elenco para a disputa da Série B do Brasileiro, Wagner Leonardo assumiu a titularidade no começo da competição e, na noite desta sexta-feira (28), comemorou o primeiro gol com a camisa rubro-negra. O zagueiro abriu o placar do triunfo por 2x0 contra o Londrina, no Barradão, em jogo válido pela terceira rodada da divisão de acesso.

"A gente tem que saber trabalhar e trabalhar duro. O começo do ano aqui não foi fácil. A gente tem muito a evoluir. Estou muito feliz pelo gol, pela partida, pelo bebê que estou esperando, que venha com muita saúde", vibrou o zagueiro, que vai ser pai e colocou a bola dentro da camisa para simbolizar a gravidez da esposa na hora da comemoração.

Foi a terceira vitória seguida do Leão na Série B. Antes, o time já havia batido Ponte Preta e ABC, ambos pelo placar de 3x0. Nesta sexta-feira, mas de 24 mil torcedores estiveram no Barradão para incentivar o time e festejaram do início ao fim do jogo. Após o apito final, os jogadores comemoraram junto com a galera da arquibancada mais um bom resultado.

"É muito boa essa conexão com a torcida, a torcida abraçando, a gente sabe como é importante a atmosfera. O adversário sente muito aqui a pressão da nossa torcida e a gente fez prevalecer hoje o fator casa", disse Wagner Leonardo.

Com o resultado diante do Londrina, o Vitória assumiu a liderança da Série B e, para se manter nela, precisa torcer por tropeço do Guarani, que entra em campo ainda nesta sexta-feira, contra o Ituano. A equipe paulista pode até vencer o duelo, mas, nesse caso, o Vitória só segue na primeira colocação se o Bugre ganhar no máximo por um gol de diferença.

O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira, dia 5 de maio, às 21h30, quando visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.