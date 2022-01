Papel da mulher no esporte será bate-papo em congresso na Bahia

Cinco mulheres de sucesso em suas áreas de atuação vão se reunir para um debate sobre o papel feminino no esporte. O bate-papo, que terá mediação da medalhista olímpica Isabel Swan, acontecerá durante o II Congresso Olímpico Brasileiro, que será realizado em Salvador nos dias 19 e 20 de março.

Além de Isabel, vão participar a também medalhista olímpica e atual CEO da Confederação Brasileira de Vôlei, Adriana Behar; a treinadora americana de atletismo Sheila Burrell; a ginecologista esportiva Tathiana Parmigiano; e a psicóloga Adriana Lacerda.

Batizada de A Mulher Atleta, a mesa-redonda abordará as várias características específicas do esporte feminino sob as perspectivas do treinamento esportivo, da área médica, da psicologia e da gestão.

"O esporte feminino no Brasil é muito recente. Somente em 1996, as atletas brasileiras conquistaram as primeiras medalhas olímpicas. Nesse sentido, o potencial da mulher esportista é enorme e torna-se importante compreender as diferenças entre a mulher e o homem, tornando o caminho mais adequado para o planejamento e a preparação de atletas, especialmente num universo em que a participação feminina em Jogos Olímpicos atingiu a igualdade com o gênero masculino”, afirmou a gerente do Instituto Olímpico Brasileiro e atleta olímpica, Soraya Carvalho.

Isabel lembrou a participação das mulheres na Olimpíada de Tóquio, marcando o melhor desempenho até agora em todas as edições dos Jogos.

Foram nove medalhas, sendo três ouros, conquistadas por Rebeca Andrade (que também levou uma prata), na ginástica artística; Ana Marcela Cunha, na maratona aquática; e Martine Grael e Kahena Kunze, na vela. Também subiram ao pódio: Rayssa Leal (prata no skate), Beatriz Ferreira (prata no boxe), Luisa Stefani e Laura Pigossi (bronze no tênis), Mayra Aguiar (bronze no judô) e a seleção feminina de vôlei, que foi vice-campeã.

"As mulheres brasileiras fizeram bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com nove medalhas, o que só mostra a força que temos e o que podemos conquistar. Com certeza temos cada vez mais representatividade no sistema esportivo nacional. É uma construção, mas iniciativas como esta do Congresso Olímpico nos fortalecem ainda mais", disse Isabel.

"Realizaremos um debate essencial, com mulheres poderosas que constroem o esporte no Brasil e no mundo, para discutirmos temas tão importantes. Mulher no esporte cada vez com mais informação, espaço, e consequentemente, resultados”, completou.

Outros palestrantes já foram anunciados no Congresso Olímpico, como o treinador tricampeão olímpico José Roberto Guimarães; o gerente de Pesquisa e Inovação de Desempenho do Comitê Olímpico Holandês, Kamiel Maase; e o autor de best sellers internacionais e Ph.D em Marketing, Jonah Berger, e o futurista e humanista alemão Gerd Leonhard.

Para a segunda edição do evento, a grande novidade será o Prêmio Esporte Inovação, que vai escolher os melhores projetos em gestão e inovação que apresentarem soluções concretas para os desafios enfrentados no esporte nacional.

Os cinco finalistas vão concorrer a grandes prêmios, como participar dos Jogos Olímpicos Paris 2024. A votação e o anúncio dos ganhadores serão realizados durante o segundo dia do Congresso.