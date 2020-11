Papo reto: Vozes da Comunidade é lançado nas redes sociais do CORREIO

Tem gente que usa a boca para ir à Roma. Por aqui, muita gente usa para colocá-la no trombone e falar sobre as necessidades do lugar onde vive. A oralidade garante a sobrevivência de muitas culturas, ideias e pessoas. E é essa oralidade que está por trás do Vozes da Comunidade, projeto do Jornal CORREIO que chamou moradores de todas as 19 zonas eleitorais da capital para falar diretamente com os candidatos à prefeitura de Salvador sobre as demandas mais simbólicas de cada região da cidade.

Os vídeos do projeto foram publicados ao longo desta segunda-feira, 09, no Instagram do jornal (@correio24horas), com cidadãos e cidadãs apontando suas necessidades. A exigência principal é de atenção para o transporte público: com pedidos de aumento e melhoria na frota e redução na tarifa. Mas essa não foi a única demanda recebida nos mais de 80 vídeos que chegaram ao CORREIO pelos canais no WhatsApp do jornal (71) 98757-9445 e pelo email do jornalismo: redacao@correio24horas.com.br.

Morador do bairro do Cabula, Vinícius Nascimento diz que sofre diariamente com grandes engarrafamentos na região e também aponta um outro problema que tira o seu sono e dos vizinhos: a quantidade de assaltos, principalmente nos pontos de ônibus. "É importante que a gente possa questionar direto para os candidatos porque são situações que um prefeito deve trazer soluções", disse.

Espaço do leitor

Responsável pelas ações digitais e de engajamento do CORREIO, Jorge Gauthier aponta que o veículo tem no jornalismo cidadão um de seus pilares de cobertura e nessa eleição não poderia ser diferente. Com o Vozes da Comunidade foi possível ouvir as necessidades dos bairros de Salvador representados pelas zonas eleitorais.

"Além de ouvir e dar voz a essas pessoas, fizemos também o contato com as candidaturas à prefeitura de Salvador para que possam se comprometer com essas necessidades", explicou Gauthier.

Editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra alerta que o projeto seguirá após as eleições, com o acompanhamento das necessidades e no cumprimento das promessas feita pela futura gestão.

Todos os candidatos foram convidados a responder, em vídeo, as demandas. Cada um teve um tempo de até 10 minutos para responder, em vídeo, as proposições dos eleitores. Essas réplicas serão publicadas pelo CORREIO nesta terça-feira, 10, nas redes sociais.

"O Vozes da Comunidade é uma síntese do que o CORREIO é: um jornal que conversa, ouve a voz do leitor e dá esse espaço para o cidadão falar. O grande saque é que a comunidade está falando diretamente com os candidatos, com a intermediação do jornal. E esse é o nosso papel, que vai continuar", afirmou Linda Bezerra.

Competição justa

Cientista político e professor da Unilab, Claudio André afirma que esse tipo de ação incentiva uma competição mais justa entre todos os candidatos na corrida eleitoral. Além disso, o especialista mencionou que a imprensa cumpre um papel importante em promover debates, ainda mais quando permite que candidatos e candidatas dialoguem diretamente com o cidadão comum. Este tipo de interação reforça o debate de ideias e propostas: algo essencial para um regime democrático, defende.

Segundo Claudio André, a democracia representativa espera que os eleitores e eleitoras saiam de cena e que os representantes ganhem uma dimensão decisória e de responsabilidade política na tomada de decisões nos poderes legislativo e Executivo. Por conta desse poder que fica na mão dos candidatos eleitos, é importante haver comunicação entre os representantes e seus representados.

"É fundamental que haja um processo de escuta, se espera isso do ponto de vista da teoria democrática. É importante que a comunidade possa ter um relacionamento com os políticos durante as eleições e depois no exercício do mandato", aponta.

As eleições municipais têm um caráter de maior proximidade entre eleitores e elegíveis. Por conta disso, Claudio André afirma que é nos municípios onde o jogo político se desenvolve de fato. Para ele, criar mecanismos que aproximem a população desse jogo político é importante para que se entenda quem são as pessoas que estão ali buscando o seu voto, quais as ideias dessas pessoas e as maneiras de executá-las.

"A participação popular é muito mais importante após as eleições. Ao logo das construções do mandato é possível se combinar práticas de democracia representativa com assembleia, projetos como orçamento participativo e outros mecanismos e formas institucionais de estimular participação. Eu acho muito importante. Não pode haver democracia sem margem de participação popular no funcionamento das instituições", afirma o professor Claudio André



Canal de escuta

Os candidatos e candidatas à prefeitura opinaram sobre o projeto. Bruno Reis (DEM) destacou que o Vozes das Comunidades presta um serviço importante para a população, ao proporcionar um espaço para a apresentação de ideias e projetos que solucionem os problemas apontados pelos moradores da cidade.

"Ao participar do Vozes da Comunidade, pude falar sobre as propostas que constam no plano de governo que será executado a partir de janeiro, caso eu seja eleito o próximo prefeito de Salvador. O conteúdo dele é fruto das minhas andanças pela cidade, ao longo de mais de 20 anos de vida pública, e da colaboração dos mais diversos setores da sociedade. Fizemos muito nos últimos anos, é verdade, mas temos a consciência de que ainda há muito a ser feito. A cidade pode contar comigo. Tenho o compromisso de fazer com que Salvador continue avançando e nos orgulhando muito mais em todas as áreas", destacou Reis

Celsinho Cotrim (Pros) classificou o projeto como de 'suma importância' porque ouviu diretamente do povo quais são as demandas prioritárias. E mencionou que é interessante a possibilidade de responder diretamente às pessoas:

"Esse papel feito pelo CORREIO de colocar o cidadão diretamente com os candidatos e candidatas só faz potencializar a democracia", declarou Cotrim

Enquanto a candidata do PT, Major Denice afirmou que o Vozes da Comunidade está alinhado ao que ela tem feito durante a campanha, que é ouvir as pessoas de perto, mesmo na pandemia.

"Minhas prioridades foram apresentadas nessa trajetória de muita escuta, de muito carinho, de muita proximidade, mesmo nos meses em que ficamos em atividades remotas, por causa da Covid-19. Então, o Vozes da Comunidade reforça isso que nós já temos feito", disse Denice

Olívia Santana, que concorre ao pleito pelo PC do B, destacou a importância do canal de escuta para a democracia:

Uma gestão não é democrática sem a participação do seu povo. Pra que tenhamos uma perspectiva mais humana da cidade de Salvador, é fundamental estabelecer esse canal com os soteropolitanos”, afirmou Olívia.

Já o candidato Hilton Coelho (PSOL) também destacou a relevância da iniciativa, ao ouvir os problemas que a população enfrenta:

"A proposta de consultar diretamente o povo para provocar as candidaturas quanto aos seus programas de gestão e confrontá-los, dentro de critérios justos, é necessária para o papel de qualquer jornalismo responsável", acrescentou Hilton.

Candidato à prefeitura de Salvador pelo Podemos, Bacelar pontua que o Vozes da Comunidade contribuiu com o conhecimento das reais necessidades dos moradores de Salvador:

"Nas minhas caminhadas, consigo conversar e entender os anseios dos soteropolitanos, mas o projeto reforça que a atual gestão falha com quem vive nos bairros. A partir de estudos e dos depoimentos, conseguiremos realizar ações efetivas e eficazes de planejamento, destinação de recursos e elaboração de políticas públicas", disse Bacelar

Enquanto o pastor Isidório, do Avante, comentou que estar atento às demandas da população deve ser prioridade do prefeito:

"Estar atento às demandas populares é uma das tarefas chave do prefeito. Logo, o compromisso é com o povo e não com os políticos para que as obras cheguem mais rapidamente ao verdadeiro patrão - o povo soteropolitano", opinou Isidório

Cézar Leite (PRTB) disse que estar perto, ouvir e sentir às necessidades da comunidade é importantíssimo. Além disso, o candidato afirma que visitar as áreas mais distantes e pouco lembradas é fundamental e pontua que o seu plano de governo foi montado após uma análise das necessidades dos soteropolitanos:

"Um representante preocupado com a população ouve, propõe soluções e mostra a viabilidade de seu plano", afirmou Cezar Leite.

O único candidato que não enviou resposta para o projeto, apesar do contato da reportagem, foi Rodrigo Pereira, que disputa a prefeitura de Salvador pelo PCO.

