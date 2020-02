Paquito, o ateu devoto de Santo Antônio, lança CD na Sala do Coro

O que seria de Paquito sem a fé em Antônio? No mínimo, a faixa Xará que intitula o CD do compositor ateu não existiria, já que ela é um pedido feito para o santo católico. “Eu estava na fossa quando fiz a canção. Tinha brigado com alguém e estava muito triste andando pela Barra. Só que era dia de Santo Antônio. Vi as pessoas com o andor e me veio a ideia de fazer uma oração, mas do meu jeito”, explica.

Desde então, o ateu passou a ser devoto do santo casamenteiro: “Eu não acredito em Deus, mas sim em Santo Antônio. Sempre que passo pela Igreja, peço. E ele atende. Me sinto guardado por ele”. A religiosidade é só um dos temas abordados no CD de vinte faixas, que será lançado nesta quarta-feira (12), às 20h, em apresentação na Sala do Coro do TCA.

Além deste assunto, Paquito aborda temas como poluição sonora, aquecimento global, composições românticas e questões morais. Tudo isso feito em voz e piano ou violão, em ritmos variados: caipira, samba, rock e baião. “Meu disco é uma busca para se comunicar com o outro. É a minha forma de dar e receber amor”, diz.

Das 20 faixas do CD, algumas foram cantadas juntos com músicos consagrados, como Gerônimo e Caetano Veloso. No entanto, o lançamento do disco será em uma apresentação solo, uma das poucas do artista acostumado a fazer projetos junto com outros nomes da música. “Vai ser algo bem meu mesmo, o coroamento da minha fase de vida atual”, explica.

Atender a si mesmo é também o objetivo desse em CD, uma vez que o disco virtual já está disponível nas plataformas de streaming: “Há o pedido de algumas pessoas para que se tenha o disco físico, mas eu admito que ainda sou adepto do CD. Gosto do objeto, de ver a capa, tudo bonitinho, como foi idealizado”.

Xará é o terceiro CD autoral de Paquito. O artista de 56 anos começou a carreira integrando a Banda Flores do Mal. Nos anos 80, foi gravado por Bethânia, Daniela Mercury, Jussara Silveira e Sarajane, entre outros. Atualmente, ele é comentarista do programa Feita na Bahia, da Rádio Educadora.

Serviço:

O quê: Show de lançamento do CD Xará, de Paquito.

Onde: Sala do Coro do TCA (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande)

Quando: Nesta quarta-feira (12), às 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

*Com orientação da editor Ana Cristina Pereira