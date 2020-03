Para ajudar no combate ao Coronavírus, até o Cascão está lavando as mãos

Com o intuito de reforçar a importância de lavar as mãos para prevenir a propagação do Coronavírus, os famosos personagens da Turma da Mônica estamparam a campanha Lavar as Mãos Salva Vidas.

Na sua cont oficiala do Twitter, a Turma postou uma arte que reúne os principais personagens da histórias em quadrinhos em volta de Cascão, por um motivo óbvio: ele tem pavor de água. Em destaque, a frase: "Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo Coronavírus"

Mas quando se trata de prevenção e ação social, o personagem não pensou duas vezes e aderiu a campanha. Com um sorriso no rosto, está de frente para a água e o sabão.