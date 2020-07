Para arrecadar, Atlético de Alagoinhas vende ingresso virtual

Com dificuldades financeiras devido à paralisação do futebol, o Atlético de Alagoinhas inovou e lançou o ingresso virtual para alavancar a arrecadação nesta retomada. A torcida do Carcará acompanhará de longe a partida contra o Bahia, que acontece nesta quinta-feira (23), às 16h, em Pituaçu, mas pode contribuir à distância com as despesas do clube.

Cada ingresso virtual custa R$ 10 e dá direito ao torcedor de concorrer a uma camisa oficial autografada pelo elenco do Atlético. Os ingressos podem ser comprados até os minutos finais da partida, através deste link disponibilizado pelo Atlético.

O ganhador do sorteio poderá escolher de qual jogador quer receber o prêmio e tudo será transmitido através da TV Atlético de Alagoinhas.

O presidente do clube, Albino Leite, reforçou a importância da novidade e disse que a torcida já começou a colaborar: “Não colocamos nenhuma meta máxima, mas esperamos chegar até mil torcedores. Ações como essa podem se repetir, inclusive na campanha da série D”, explicou. Até o momento, mais de 400 torcedores já compraram seus ingressos virtuais para ajudar o time.

O dirigente acredita que, assim como nas lives, é um benefício disponibilizar QR Codes ou links durante as transmissões para que os torcedores contribuam enquanto assistem ao jogo. “Temos que trabalhar com o diferencial e temos que incentivar o nosso torcedor a contribuir com o clube”, completou.

No elenco, ele acredita que até a estreia na Série D, em setembro, apenas contratações pontuais serão feitas. É o caso que envolve o veterano Magno Alves.

O atacante tem contrato apenas até o fim do Campeonato Baiano e, caso saia, abrirá espaço para um novo atleta ser procurado pelo Atlético. Sobre a renovação, Leite disse que irá esperar o término da competição e, caso o Magnata tenha desejo de permanecer, “faremos uma nova negociação”, finalizou.

No Baianão, o Atlético de Alagoinhas ocupa a 5ª posição na tabela, com 11 pontos, mesma pontuação do Bahia de Feira e do Vitória, respectivamente 3º e 4º. Depois do Bahia, o Carcará jogará na última rodada contra o vice-líder Jacuipense, domingo (26), no Barradão.





*Estagiário sob supervisão do editor Herbem Gramacho