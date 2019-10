Para bater Ponte, Vitória conta com melhora de desempenho fora

Após um dia de descanso, o Vitória retoma hoje os preparativos para seu próximo compromisso: contra a Ponte Preta, no próximo domingo (27), às 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. E se duelar longe de casa parece ser algo complicado para o rubro-negro, o desempenho recente diz o contrário.

Nestes 11 jogos do segundo turno, o Leão fez cinco partidas como visitante. Venceu duas (contra Vila Nova e Cuiabá), empatou uma (Criciúma) e perdeu outras duas (para o São Bento e o Bragantino), acumulando 7 pontos.

É mais do que o time somou em todo o primeiro turno nos 10 confrontos longe de casa. Até a rodada 19, o Vitória só tinha conseguido um triunfo fora - quando aplicou 1x0 em cima do CRB em Alagoas. Com três empates e seis reveses, fechou o primeiro turno com apenas 6 pontos como visitante.

O desempenho ruim longe de Salvador entre as rodadas 1 e 19 colocou o Leão na 17ª posição no quesito, com apenas 20% de aproveitamento. Com os 7 pontos somados no returno, subiu para a 15ª colocação, com 28,9% de aproveitamento.

Os números são ainda melhores se só forem considerados estes cinco jogos do segundo turno fora de casa. O aproveitamento é de 46,6% - o que coloca o Vitória em oitavo na lista dos melhores visitantes a partir da 20ª rodada. Bragantino, o atual líder da Série B, somou 8. E o CRB, dono do melhor aproveitamento fora de casa no returno, conseguiu 10 pontos.

O recente bom desempenho do rubro-negro como visitante vem embalado, principalmente, pelos últimos dois jogos fora de Salvador: a equipe conseguiu 4 dos 6 pontos disponíveis. Ganhou do Cuiabá por 3x1 na Arena Pantanal e, logo em seguida, empatou com o Criciúma em 1x1 no Heriberto Hülse.

O outro lado

Se a performance recente do Vitória como visitante é boa, o mesmo pode-se dizer da Ponte Preta como mandante. No returno, o clube somou 10 pontos em cinco jogos disputados no Moisés Lucarelli. Foram três triunfos (contra Coritiba, Cuiabá e Londrina), um empate (Bragantino) e apenas uma derrota (para o Vila Nova).

Para conseguir ampliar seu aproveitamento como visitante e sair de Campinas com os três pontos, o Leão terá, a partir de hoje, seis dias de preparações e treinamentos.

O foco do técnico Geninho é recuperar os jogadores que estão no departamento médico - com destaque para o volante Lucas Cândido, que se recupera de edema na coxa direita, e o atacante Jordy Caicedo, que saiu machucado do duelo passado, contra o Londrina.