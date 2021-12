Para brincar de ler e se informar no mundo

Brincar com textos, ilustrações e com o livro em si é o que, muitas vezes, provoca o interesse dos pequenos na leitura. Consciente disso, a editora Cogito coloca no mercado o segundo volume da série Antologia Mundo Infantil, que reúne prosa, poesia e arte gráfica produzida por diversos autores baianos.

O lançamento presencial acontece neste domingo (19), às 16h, na Livraria Leitura do Shopping Paralela, com contação de histórias, música e poesia apresentadas pelos próprios autores. No evento também haverá participação especial dos escritores Joelma Queiroz e Rita Pinheiro. No dia 26/12, o lançamento é online, pelo Youtube da editora.



Organizado por Ivan de Almeida, o livro traz apresentação da poeta e professora Bethe Bastos, ilustrações de Fábio Haendel e a participação dos escritores Aline Cardoso, Ana Cláudia, Ana Kátia Lemos Porto, Bruno Miranda, Carla de Jesus, Dirce Carneiro, Elisenilda Cristina de Almeida, João Bosco Rocha, Joelma Queiroz, Léia Lopes, Luciana Moura, Marcos Peixe, Noi Soul, Normilza Moura, Rose Mallow, Rossimara Cunha, Sofia Bomfim e Val Macedo.

"A Cogito se movimenta, pois aqui a leitura se apresenta para além do letramento escolar. É ferramenta para a vida. Assim, conhecer e degustar tal obra é um deleite para o público a que se destina, bem com para as famílias, o universo escolar e as/os autores/as que a compõem", avalia a professora, escritora e poeta Bethe Bastos na apresentação do livrinho.



SERVIÇO: Lançamento presencial da Antologia Mundo Infantil Vol. 2 (editora Cogito, 52 pags, R$ 40) | domingo (19), às 16h, na Livraria Leitura do Shopping Paralela