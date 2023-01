Para Burse, ansiedade atrapalhou o Vitória na estreia de 2023

João Burse saiu vencedor na sua estreia sob o comando do Vitória em 2023. Na noite desta quinta-feira (5), o Leão venceu o Cordino-MA, por 2x1, no Barradão, e se classificou para o segundo e decisivo mata-mata da pré-Copa do Nordeste, contra o Jacuipense, domingo (8). A partida reservou emoções e a vitória só foi comemorada nos acréscimos, quando o zagueiro Keven marcou contra.

O Leão teve o domínio do jogo e foi o protagonista das jogadas de ataque. Na avaliação do técnico João Burse, a ansiedade atrapalhou a atuação do time na primeira partida da temporada.

"Ansiedade de querer fazer logo o gol. O time teve bastante chance, mas não converteu em gols. Acho normal. Atletas novos, estreias", afirmou. "Realmente foi um jogo estranho. Conseguimos fazer o gol rápido, mas em seguida tomamos o empate. Isso gerou um desconforto na equipe", comentou.

O rubro-negro abriu o placar com Rodrigo Andrade aos 14 minutos do primeiro tempo, e sofreu o empate dois minutos depois, quando o zagueiro Camutanga fez gol contra.

"Rodrigo foi muito bem. Fez a primeira como segundo volante. Depois mais atrás, tem qualidade, constrói bem. Depois, por cansaço, saiu. Se dedicou muito. É normal as equipes enfrentarem o Vitória mais fechadas. Chances a gente teve, mas precisa converter em gol", alertou o treinador.

Quem também recebeu elogios foi o atacante Alisson Santos, que entrou no segundo tempo da partida. Foi dele o cruzamento que resultou no gol da classificação.

"Foi um pedido nosso, da comissão técnica, que o Alisson continuasse. Normal atleta vir da base e não ter esse tempo. Alisson não teve muito lastro de campeonato e subiu rapidamente ao profissional, não teve experiência de muitos jogos, de vivenciar isso. Está tendo numa pressão absurda de profissional. Teve pré-temporada agora, a gente conversa muito com ele, está sempre ouvindo. Vai errar como todos os outros, mas tem muito potencial para nos ajudar como hoje".

Adversário de domingo, o Jacuipense goleou o Altos por 4x1 também nesta quinta-feira. A partida será a última na etapa eliminatória da Copa do Nordeste e começará às 16h, no Barradão. Quem vencer garante a vaga na fase de grupos.

"Num primeiro momento conseguimos criar, algo positivo. Não conseguimos converter. É ver o que erramos, ter mais gente na área, estar mais atentos, passar para os atletas. Agora é se preparar para enfrentar o Jacuipense, fazer um bom plano de jogo e ir em busca da classificação", projetou João Burse.