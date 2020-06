Para comemorar 78 anos, Gilberto Gil reúne seu clã em live

Há cerca de dois anos, Gilberto Gil sofreu com problemas renais que consumiram sua saúde e o deixaram visivelmente debilitado. Mas sua agenda atual e a disposição para o trabalho nem de longe dão a impressão de que o artista estava há tão pouco tempo com a saúde comprometida.

Para celebrar seu aniversário de 78 anos, celebrados nesta sexta-feira (26), Gil vai fazer nesta sexta, às 20h, em seu canal no YouTube, uma live com a participação dos filhos Nara Gil (vocal), Bem Gil (guitarra) e José Gil (percussão). Preta Gil faz uma participação especial e Bela arrecada doações para profissionais da música. No repertório, o predomínio será de canções juninas.

A celebração, chamada Fé na Festa de Gil, será transmitida do sítio da família do cantor, em Petrópolis, no Rio. O valor arrecadado com as doações será destinado para duas instituições que apoiam os profissionais da música que fazem o show acontecer: Apoie Um Freela e Backstage Invisível.

No último sábado, Gil fez uma live com Iza, em sua casa no Rio. O show arrecadou fundos para o combate à fome e para a redução de efeitos da covid-19. Gil também está gravando um especial para a TV estatal francesa, que será exibido durante o Verão europeu. É uma forma de compensar sua ausência nos palcos do continente, em razão da quarentena.

SERVIÇO:

Evento: Live de aniversário de Gilberto Gil

Data: Sexta-feira (26/06)

Horário: A partir das 20h

O evento acontece, com transmissão ao vivo diretamente do sítio da família Gil, em Petrópolis (RJ). #DevassaTropicalAoVivo poderá ser visto no canal do artista no YouTube.