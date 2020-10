Para dar destaque ao olhar,  batom vira delineador e sombra

Nova função



Aquele batom que você tem guardado na gaveta já está com poeira, acertei? Com a pandemia, se tem um produto que caiu na ociosidade, foi ele. O uso obrigatório das máscaras esconde o sorriso e pintar os lábios acabou ficando fora de moda. Porém, com a onda de ressignificação que invadiu estes novos tempos, que tal mudar a função desse componente antes que ele perca o prazo de validade? Basta navegar pelas redes sociais para notar que as fashionistas se renderam a essa mania de transformar o batom em sombras coloridas. Rosa, laranja e o tradicional vermelho pintam esse novo olhar. O beauty artist Kal Nascimento é um dos grandes entusiastas dessa nova trendy. “Chegou a vez do batom ser promovido a cargo de delineador e sombra. Os olhos ganham destaque, principalmente quando o rosto está praticamente coberto com a máscara”, opina. Aproveitamos e pedimos ao profissional para ensinar três tipos de makes com essa proposta para você usar com aquilo que tenha em casa. Seja o batom, ou mesmo o gloss. Confira!

Fotos Pedro Salles

Modelo Maria Carolina Braga @mariacgbraga

Delineado gráfico

Toda boa make se inicia com uma pele bem preparada com hidratante, base, corretivo e um blush leve para dar o tom saudável. Kal Nascimento usou para fazer de delineador e sombra dois batons - pink e vermelho - com efeito seco. Segundo o especialista, com esse tipo de material se evita borrar o traço. "O primeiro passo é fazer o delineado gráfico no olho, como se fosse um gatinho mais encorpado bem marcado, utilizando um pincel com cerdas bem penteadas e firmes para garantir um traço preciso", explica Kal. Teste como funciona o traço após abrir o olho e, se for preciso, complete o desenho passando da linha da dobra do côncavo. Por fim, espere secar completamente para evitar borrões. “Você também pode selar o traço com uma sombra no mesmo tom por cima do batom”, dá a dica o especialista.



Esfumado perfeito

A versatilidade do batom também vira uma sombra incrível. Para fazer essa versão esfumada, aplique o batom vermelho no canto externo e no interno do olho pink, esfumando bastante com um pincel de cerdas macias. “A dica é aplicar o batom bem aos poucos para conseguir um esfumado suave, já que são muito pigmentados”, explica o maquiador. Para valorizar mais, invista nos cílios postiços e máscara. Finalize com a aplicação do iluminador nas têmporas e pálpebras.