Para Douglas, Bahia tem responsabilidade grande contra o River-PI

O Bahia vai ter um reforço importante diante do River-PI, nesta quarta-feira (5), às 21h30, no estádio Albertão, em Teresina, pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois de cumprir suspensão, o goleiro Douglas vai reforçar o Tricolor e sabe que o duelo em Teresina deve ser encarado como uma final.

"É um jogo que a gente espera uma equipe motivada, jogando em casa, com o apoio de seu torcedor. Teve um triunfo importante na Copa do Nordeste. Sabemos desse formato da Copa do Brasil, que torna o jogo muito perigoso. Não se tem outra chance, se define em uma partida só. Mas a gente tem um grupo bem preparado, muito consciente, muito maduro pra enfrentar esse grande desafio que é o início da caminhada nesta competição que almejamos grandes coisas", afirmou o camisa 1.

Será o segundo jogo de Douglas na temporada. Contra o Imperatriz-MA, pela Copa do Nordeste, ele cumpriu suspensão e viu Anderson ser o titular. Apesar da ausência no jogo passado, ele garante que está pronto para ajudar o Esquadrão a sair classificado.

"Em outros momentos já fiquei fora de algumas partidas por lesão, por suspensão. Isso acontece todo o ano por causa do calendário, de muitas competições, muitos jogos. Individualmente falando não vejo nenhum problema com isso", disse.

Questionado sobre o favoritismo contra o River, já que se classifica até com um empate, Douglas não ficou em cima do muro. Mas ressaltou que a responsabilidade também aumenta para que o time conquiste o resultado positivo.

"Como time maior, a gente tem que saber nossa responsabilidade e ser competente para vencer uma equipe que está em outra divisão, mas que tem que ter todos os cuidados. Não é a divisão que define a partida, é a competência dos dois clubes. Temos que ser competentes para honrar tudo que a gente vem construindo dentro do Bahia", analisou o goleiro.