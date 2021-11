Para evitar surto, secretaria pede doses extras de vacina contra gripe para Salvador

O secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, solicitou 100 mil doses extras da vacina contra influenza para evitar um surto de gripe similar ao que acontece no Rio de Janeiro, onde mais de 6 mil casos da doença foram registrados na última semana. A solicitação foi feita à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde.

“Nosso objetivo é abastecer nossos postos para vacinar o maior número de pessoas e assim reduzir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelo vírus da gripe. A vacinação também é de suma importância nesse momento para reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde em tempos de pandemia da covid-19. Fizemos ofício direcionado às instâncias estadual e federal destacando a relevância do tema para pronto abastecimento dos nossos estoques”, explica Prates.

O saldo residual da vacina ainda em estoque no município de Salvador segue sendo ofertado para o público com idade igual ou superior a 6 meses em postos de saúde espalhados por toda a cidade, de segunda a sexta-feira (exceto feriado), das 08h às 16h. É preciso apresentar o documento de RG ou levar o cartão de vacinação.

A cobertura vacinal em Salvador está em 58% da população que compõe o público alvo estimada em mais de 721 mil pessoas.

O que é influenza?

A Influenza ou gripe é uma doença viral, aguda do aparelho respiratório, que provoca febre, tosse, dor de garganta, dores no corpo e mal-estar. Geralmente benigna e autolimitada, pode em alguns casos apresentar complicações, levando à internação hospitalar e até mesmo ao óbito em casos extremos. Os sintomas são muito parecidos com os da covid-19, por isso, caso sejam identificados é necessário buscar uma unidade de Saúde para realização do teste em 45 unidades.

Veja onde tomar a vacina:

Distrito Sanitário Itapuã



Unidade Básica de Saúde São Cristóvão

USF Vila Verde

USF Vila Nova esperança

Distrito Sanitário Pau da Lima

Unidade de Saúde da Família (USF) Canabrava

Unidade Básica de Saúde (UBS) Pires da Veiga

Distrito Sanitário Itapagipe

Unidade Básica de Saúde (UBS) Ministro Alkimin

Unidade de Saúde da Família (USF) São José de Baixo



Distrito Sanitário Cabula

Unidade de Saúde da Família (USF) Pernambuezinho

Distrito Sanitário Brotas

Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino

Unidade Básica de Saúde (UBS) Cosme de Farias

Distrito Sanitário Centro Histórico

Multicentro Carlos Gomes

Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio

Unidade Básica de Saúde (UBS) Péricles Esteves Cardoso (Barbalho)

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho

Multicentro Adriano Pondé (Amaralina)

Distrito Sanitário Boca do Rio

Unidade de Saúde da Família (USF) Pituaçu

Unidade de Saúde da Família (USF) Zulmira Barros (Costa Azul)

Distrito Sanitário Cajazeiras

Unidade de Saúde da Família (USF) Yolanda Pires



Distrito Sanitário São Caetano/Valéria

Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Lazarotto

Unidade Básica de Saúde (UBS) Péricles Laranjeiras

Distrito Sanitário Liberdade

Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Conceição Santiago Imbassahy (16º Centro)

Unidade de Saúde da Família (USF) IAPI

Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Mônica

Unidade Básica de Saúde (UBS) São Judas Tadeu

Multicentro Professor Bezerra Lopes (Liberdade)

Distrito Sanitário Subúrbio

Unidade de Saúde da Família (USF) Beira Mangue

Unidade de Saúde da Família (USF) Itacaranha

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto de Coutos 2

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto de Coutos I

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto do Cruzeiro

Unidade de Saúde da Família (USF) Alto da Terezinha

Unidade de Saúde da Família (USF) Nova Constituinte

Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fraternidade

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 1

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 2

Unidade de Saúde da Família (USF) Fazenda Coutos 3

Unidade de Saúde da Família (USF) São Tomé de Paripe

Unidade de Saúde da Família (USF) Bate Coração

Unidade de Saúde da Família (USF) Estrada da Cocisa