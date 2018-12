Para fazer em casa: 4 receitas do chefe Claude Troisgros

1. Biscoito de Povilho ao Curry

Meio mineiro, meio carioca, o biscoito de povilho é único! Em 1998, procurando um petisco para o meu restaurante, estudei um pouco mais as receitas deste aperitivo e cheguei à conclusão de que com curry apimentado e manteiga ficaria ainda mais delicioso. Hoje ele faz parte da tradição do Olympe e não consigo mais retirar do couvert sem ouvir o cliente reclamar: "Cadê meu biscoito de povilho"!

Ingredientes

1 kg de povilho azedo

1 ovo

400 mg de manteiga noisette

25 g de sal

460 ml de leite frio

350 ml de água fervente

80 g de curry picante





Preparo

Com uma colher, misture o povilho azedo, o ovo e manteiga. Acrescente o sal e metade do leite e da água fervente, incorporando devagar na massa. Misture bem e junte o restante do leite e da água. Adicione o curry picante, passe a mistura para um saco de confeiteiro e forme biscoitos longos ou redondos sobre silpat (tapete de silicone) ou um tabuleiro de ferro ou teflon. Leve ao forno a 180 º C e asse por 35 minutos. Depois de pronto, deixe os biscoitos por mais 20 minutos no forno desligado, com a porta ligeiramente aberta.





2. Tapenade de Azeitona

É um clássico mediterrâneo. Com um toque especial de pimenta-dedo-de-moça e sardinha, esta receita curinga confere mais sabor a pratos variados, pois acompanha bem carnes, peixes e saladas, além de ser um ótimo aperitivo para servir com torradas e uma tábua de queijos.

Ingredientes

I300g de azeitonas pretas picadas

30g de alho picado

1⁄4 de pimenta-dedo-de-moça

40g de aliche

50g de sardinha em lata de boa qualidade (sem espinhas)

50g de alcaparras

Sumo de 1 limão

Sal a gosto

100 ml de azeite extravirgem

Para finalizar

Cebolinha-francesa

Azeitonas pretas sem caroço

Filés de sardinha em lata

Preparo

Amasse no pilão as azeitonas junto com o alho, a pimenta dedo-de-moça, o aliche, as sardinhas e as alcaparras. Tempere com limão e sal e vá misturando o azeite aos poucos, como quando se prepara maionese. Se for servir com torradas, finalize com as azeitonas e os filés de sardinha.





3. Filé de Cherne com banana caramelizada

Eis mais um grande clássico da família Troisgrois. Criada em 1935 pela minha avó Marie, a receita fez parte do cardápio da maison Troisgros, em Roanne, até 1962. Quando cheguei ao Brasil, em 1979, adaptei o prato, que hoje é uma especialidade das casas CT.

Ingredientes

4 filés de cherne (180 g cada)

1 colher (sopa) de azeite

4 bananas d'água

manteiga para fritar

sal e pimeita do reino moídas na hora a gosto

Para o molho:

200 g de manteira noisette

80 g de cebola picada

2 dentes de alhos picados

1 colher (sopa) de colorau

sumo de 1 limão

2 colheres (sopa) de shoyu

120 g de uvas-passas pretas

1 colher (sopa) de coentro picado

sal e pimenta do reino moída na hora





Preparo

Tempere o cherne com sal e pimenta do reino. Frite no azeite só de um lado. Leve ao forno a 180 Cpor 6 minutos. Reserve. Corte as bananas ao meio ao longo do comprimento e frite devagar em um pouco de manteiga, um lado de cada vez. Reserve.

Para preparar o molho, junte a manteiga aquecida, a cebola e o alho e refogue por 5 minutos. Adicione ocolorau, o sumo de limão, o shoyu e as uvas-passas. Deixe cozinhar por mais 5 minutos e acrescente o coentro. Verifique o tempero. Coloque as bananas no meio do prato e disponha o peixe por cima. Regue com o molho e decore com minirúculas.





4. Mousse de agrião e gorgonzola

Este é um prato que nunca saiu do cardápio do meu restaurante desde que criei, em 1983. Gosto muito porque é fácio de fazer e combina o picante do agrião com o sabor peculiar do gorgonzola.









Ingredientes

Para a mousse:

1 maço de agrião

5 ovos

250 ml de leite

sal e pimenta do reino moída na hora

Para o molho:

100 ml de creme de leite

Cerca de 150 g de queijo gorgonzola

sal e pimenta do reino moída na hora

Para decorar:

Folhas de agrião

Azeite extravirgem

30 g de gorgonzola em cubos

croutons

Preparo

Lave bem o agrião e bata no liquidificador junto com os ovos, o leite, o sal e a pimenta. Peneire e deixe descansar por 20 minutos. Retire a espuma e distribua o líquido em 4 formas de alumínio pequenas untadas com manteiga. Leve ao forno e cozinhe em banho-maria a 120 C por 50 minutos. Deixe esfriar por 20 minutos e desenforme. Molho: ferva o creme de leite e, aos poucos, acrescente o quijo gorgonzola. Tempere com sal e pimenta e depois bata no liquidificador. Coloque a mousse no centro de um prato fundo. Regue com o molho e, por cima, coloque as folhas de agrião temperadas com azeite,o gorgonzola em cubos e os croutons.