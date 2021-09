Para ficar atento aos detalhes

Metódico, realista e detalhista. O virginiano é descrito assim pelo zodíaco e leva essas características para a hora de se vestir. Gosta de tudo no lugar, sem erros, mas também é antenado nas novidades. Prefere o design arrojado e elementos que dêem singularidade ao que vestem. Por possuírem um refinado senso estético sabem bem combinar cores e aliam elegância a sensualidade (sem exageros). Para o homem do signo regido pelo elemento terra, a roupa que veste precisa cair bem no corpo (daí o gosto por cortes justos), ser bonita e possuir praticidade. Aproveitamos todo esse dossiê astral e fizemos uma releitura fashion em que toques de ousadia e criatividade convivem bem com a preocupação do virginiano em manter seu look impecável.

Fotos Gardênia Passos (@gardenia.passos) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) Beleza Kal Nascimento (@kalnascimentostudio) Modelo Victor Pereira da Up Model Management (@upmodelmgt) Todos looks são da Renner (@lojasrenner) com exceção do blazer azul vintage que é acervo dos produtores

Ponto de cor

O visual monocromático é a cara do virginiano, mas tem espaço para dar aquele toque de estilo. E foi isso que fizemos ao propor a bandana vermelha no look total preto.

Certinho

Se é para estar engomadinho o regido pelo signo de Virgem adora. Pensando nisso, combinamos calça de risca de giz de alfaiataria mais justa com blazer vintage azul e camisa no mesmo tom. A pochete de couro estruturada prova que elegância combina com criatividade.

Pequeno detalhe

A harmonia de pequenos elementos de uma produção pode justamente fazer dela ainda mais interessante. Pensando como bom virginiano, combinamos o verde neon da estampa da camisa com a sola do tênis.