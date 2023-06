Para inspirar: Bahia não perde do Cruzeiro em Salvador desde 2014

O Bahia quer reencontrar o caminho dos triunfos depois de tropeçar nos últimos sete jogos. De olho no fim da seca, o tricolor voltará à Arena Fonte Nova para enfrentar o Cruzeiro, sábado (10), às 18h30, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Além do apoio da torcida, o time do técnico Renato Paiva também tem o histórico recente ao seu favor.

O Esquadrão não perde da Raposa em casa há pouco mais de nove anos. A última derrota aconteceu na 1ª rodada do Brasileirão de 2014, quando o time celeste, então campeão nacional, saiu com a vitória por 2x1. Atuando com um time de reservas, o visitante abriu o placar com Nilton. Anderson Talisca chegou a empatar, de pênalti, mas Marcelo Moreno garantiu o resultado positivo dos mineiros.

Desde então, o Bahia não sabe o que é tropeçar para o adversário em Salvador. Nem mesmo sabe o que é sofrer gols para a Raposa. Os dois times se enfrentaram outras quatro vezes na capital baiana, com dois triunfos tricolores e dois empates por 0x0.

A última vitória aconteceu no ano passado, no encontro mais recente. O estreante Jacaré saiu do banco, marcou dois gols e assegurou o 2x0 para o Esquadrão, na 1ª rodada da Série B 2022.

O outro triunfo ao longo deste período foi em 2017: 1x0, pela 5ª rodada do Brasileiro. O Cruzeiro viu Henrique ser expulso ainda aos 9 minutos e, aos 18, Edigar Junio fez o gol do triunfo.

Em 2018, o tricolor enfrentou uma equipe completamente reserva da Raposa, pela última rodada daquela Série A. Mas o jogo em Pituaçu foi equilibrado, e o 0x0 permaneceu até o fim.

No ano seguinte, o encontro foi na Fonte Nova. Com um homem a menos no segundo tempo - Arthur Caíke foi expulso no fim da primeira etapa - o Esquadrão voltou a ficar no empate sem gols com um time alternativo do Cruzeiro.

Os bons números recentes podem servir de motivação para o Bahia retomar o caminho dos triunfos. A equipe tem quatro empates e três derrotas nas últimas sete partidas, sendo cinco no Brasileirão (três derrotas e dois empates) e duas na Copa do Brasil (dois empates com o Santos, que asseguraram a vaga nas quartas de final após disputa de pênaltis).

No histórico, os confrontos com o Bahia como mandante são equilibrados. Foram 36 jogos do Esquadrão contra o Cruzeiro, com 14 triunfos, nove empates e 13 derrotas.

Já no retrospecto geral, a vantagem é ampla para o rival. Foram 34 vitórias mineiras, 16 triunfos baianos e outros 16 empates, totalizando 66 jogos. A Raposa marcou 99 gols e o Esquadrão, 58.