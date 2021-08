Para não repetir escrita de 2020, Vitória tenta acabar com jejum fora de casa

Mais da metade da Série B do Brasileiro já foi disputada e o torcedor do Vitória ainda não viu o time do coração comemorar longe de Salvador. Na estreia do segundo turno, sábado passado, o Leão venceu o Guarani, no Barradão, após seis tropeços seguidos no campeonato. Agora, precisa acabar com o jejum fora de casa para manter a pegada e se reabilitar no torneio. Com 19 pontos, o rubro-negro amarga a zona de rebaixamento, em 18º lugar.

O Vitória terá a chance de pôr fim ao tabu e afrouxar a corda do pescoço no domingo (29), às 16h, quando visita o Náutico, no estádio dos Aflitos, no Recife. O rubro-negro só ficou tantas rodadas sem vencer como visitante em uma das outras seis edições disputadas de 2006 para cá, quando a segunda divisão adotou o formato de pontos corridos e passou a ter 20 clubes. Em todas as outras, o Leão sempre comemorou ao menos um triunfo na metade inicial do torneio.

Assim como na atual temporada, em 2020 o Vitória também passou o primeiro turno inteiro sem vencer fora de casa. Aliás, no ano passado, o rubro-negro só ganhou a primeira partida longe de Salvador na 25ª rodada, quando goleou o Paraná por 4x1, no estádio Durival Britto, em Curitiba. Depois, só voltou a ganhar nas 36ª e 38ª rodadas, contra Guarani (2x1), no Brinco de Ouro, em Campinas, e Brasil de Pelotas (1x0), no Bento Freitas, em Pelotas.

Um exemplo bem ruim para se basear. Na última edição da Série B, o Leão chegou à 21ª rodada, que está por vir, em 16º lugar, com 24 pontos. No domingo, quando a atual edição chegará ao mesmo momento do torneio, o Vitória só terá como alcançar 22 pontos e ainda precisará contar com tropeços de Vila Nova e Londrina para deixar o Z4 e estacionar na 16ª posição. É o máximo que dá pra chegar por enquanto.

Em 2019, quando também lutou até a penúltima rodada para escapar do rebaixamento à Série C, o Vitória venceu pela primeira vez como visitante na 16ª rodada, diante do CRB, por 1x0, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes disso, o Leão tinha esperado no máximo até a 4ª rodada para festejar um triunfo em território adversário: em 2011, venceu o Duque de Caxias por 3x2, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Passar a vencer fora de casa é uma questão de sobrevivência. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade do Vitória ser rebaixado é de 51,1%. O rubro-negro é uma das três equipes desta edição que ainda não comemoraram longe de seus domínios. Dono da terceira pior campanha como visitante do campeonato, o Leão somou apenas cinco dos 27 pontos possíveis, consequência de cinco empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de apenas 18,52%.

Para tentar melhorar esses números, o técnico Wagner Lopes terá a semana inteira para treinar. O elenco fez um trabalho regenerativo no domingo (22), ganhou folga nesta segunda-feira (23) e se reapresentará na manhã de terça-feira (24), quando focará no jogo contra o Náutico.

Histórico do Vitória como visitante até a 21ª rodada da Série B:

2007

3ª rodada - Ceará 0x3 Vitória - Presidente Vargas - Fortaleza

18ª rodada - Remo 1x2 Vitória - Mangueirão - Belém

Na 21ª rodada estava em 5º lugar, com 33 pontos.

2011

4ª rodada - Duque de Caxias 2x3 Vitória - Engenhão - Rio de Janeiro

15ª rodada - Salgueiro 0x2 Vitória - Ademir Cunha - Paulista

20ª rodada - Vila Nova 0x3 Vitória - Serra Dourada - Goiânia

Na 21ª rodada estava em 6º lugar, com 31 pontos.

2012

1ª rodada - Grêmio Barueri 0x1 Vitória - Arena Barueri - Barueri

5ª rodada - Boa Esporte 1x2 Vitória - Melão - Varginha

9ª rodada - ABC 0x1 Vitória - Frasqueirão - Natal

11ª rodada - ASA 2x3 Vitória - Coaracy da Mata Fonseca - Arapiraca

12ª rodada - Athletico-PR 0x1 Vitória - Fernando Charbub Farah - Paranaguá

16ª rodada - América-MG 1x2 Vitória - Independente - Belo Horizonte

19ª rodada - Ceará 1x3 Vitória - Presidente Vargas - Fortaleza

Na 21ª rodada estava em 1º lugar, com 48 pontos.

2015

2ª rodada - Oeste 1x2 Vitória - José Liberatti Rochdale - Osasco

12ª rodada - Paraná 0x1 Vitória - Durival Britto - Curitiba

17ª rodada - Ceará 1x2 Vitória - Castelão - Fortaleza

18ª rodada - Luverdense 0x2 Vitória - Arena Pantanal - Cuiabá

Na 21ª rodada estava em 1º lugar, com 38 pontos.



2019

16ª rodada - CRB 0x1 Vitória - Rei Pelé - Maceió

21ª rodada - Vila Nova 0x2 Vitória - Olímpico - Goiânia

Na 21ª rodada estava em 14º lugar, com 24 pontos.

2020

Na 21ª rodada estava em 16º lugar, com 24 pontos.

* Só venceu a primeira partida fora de casa na 25ª rodada, quando goleou o Paraná por 4x1, no estádio Durival Britto, em Curitiba. Depois, só voltou a ganhar nas 36ª e 38ª rodadas, contra o Guarani (2x1), no Brinco de Ouro, em Campinas, e Brasil de Pelotas (1x0), no Bento Freitas, em Pelotas.