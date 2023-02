Para pipocar nos circuitos: Carnaval 2023 é lançado com mais de mil atrações gratuitas

Quem é folião pipoca ganhou boas razões para se animar e ir à maior festa de rua do mundo. É que o Carnaval Salvador 2023 foi lançado nesta terça-feira (7) pela prefeitura com a notícia de que serão mais de 600 atrações nos circuitos oficiais e outras 400 espalhadas por bairros da capital baiana. Boa parte delas de graça, bem do jeito que quem curte a festa de forma tradicional gosta de fazer.

Na abertura oficial que acontece na quinta-feira (16), por exemplo, a festa começa de forma inédita, com a pipoca de Ivete Sangalo, às 15h30, no Circuito Dodô, o Barra-Ondina. Logo após 'mainha', vem as pipocas de Saulo Fernandes, Claudia Leite, Léo Santana, Lincoln Sena, Timbalada, Tatau, Parangolé, Wilsinho Kraychete, Araketu, Babado Novo, Chiclete, Lá Furia, A Dama, Pipoca do Cheiro e Afrocidade.

"Esse será o maior Carnaval em todas as áreas. Na contratação de atrações, na estrutura que a Prefeitura vai mobilizar. Os órgãos municipais ampliarão seus serviços e faremos juntos o melhor Carnaval de todos os tempos", disse o prefeito Bruno Reis, durante a coletiva de imprensa do lançamento da festa, que ocorreu no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande.

E, já nesse final de semana, os soteropolitanos já terão um gostinho do que por vir. No sábado (11), tem Fuzuê com os bloquinhos e as marchinhas tradicionais. Já no domingo (12), tem o Furdunço com atrações como Armandinho, Gerônimo, Filhos de Jorge e Baiana System. Furdunço e Fuzuê foram criados em 2014, sendo duas festas que percorrem o circuito Orlando Tapajós, que é no sentido contrário ao Dodô, reduzido, indo da região do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra.

Foco no centro

Para além do lançamento do Carnaval, o evento deixou também uma prioridade muito clara: a recuperação da festa no Centro de Salvador. Por isso, uma série de novidades foram divulgadas para as imediações do Circuito Osmar, o do Campo Grande. A primeira delas é o Donas do Som, que vai levar para um palco na Praça Castro Alves artistas como Karol Conká, Larissa Luz, Melly, Sued Nunes e uma atração surpresa de 17 a 19 de fevereiro.

Outra novidade é a Varanda da Folia, que vai ser instalada entre os camarotes oficiais do Campo Grande. Na varanda, que fica à beira do Circuito e terá acesso livre para o público sujeito a lotação, vão se apresentar artistas como Nininha Problemática, Rachel Reis, Liniker, Larissa Luz e Danniel Vieira. De 17 a 21 de fevereiro, vai ter Palco Brisa, como rolou no Festival da Virada 2023.

Artistas participaram do lançamento oficial da festa (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O do Carnaval será no Espaço Cultural da Barroquinha. Por lá, vão aparecer, principalmente, artistas da casa como Márcia Castro, Pedro Pondé, Sistema Pagotrap, Yan Cloud, Afrocidade e Vandal. Vai rolar também o encontro de trios com Carlinhos Brown e Attooxxa e Afrocidade e Baco Exu do Blues na Praça Castro Alves, esses sem data definida ainda.

Para fechar as novidades, a gestão municipal anunciou também o After Batekoo, que vai rolar de 0h às 3h de 17 a 21 de fevereiro durante a festa. Lá, vão ser apresentar o Afrobapho, Freshprincedabahia, Tícia e muito mais. Um esforço para fazer o público olhar melhor para o Circuito do Campo Grande.

Bruno Reis explicou que todas as novidades são para "tentar trazer principalmente a juventude de volta para esse circuito, oferecendo diversos produtos, para que possam circular pro Centro e acompanhar as mais diversas atrações, de diversos estilos musicais", afirmou o prefeito. "É o Carnaval do Centro como nunca se viu", completou ele.

Expectativa no alto

No evento, estiveram presente diversos artistas como Carlinhos Brown, Xanddy Harmonia, Oh Polêmico, O Kanalha e Nininha Problemática. Brown, que vai sair também no Bloco da Timbalada, junto com outros ex-cantores do grupo.

"A expectativa é a melhor possível, tudo que vemos aqui é o sinal de uma preparação não só espontânea, como uma organização. [...] Sobre o Bloco da Timbalada, é uma delícia. Tem um gostinho especial, estou muito feliz", disse.

Oh Polêmico, que é dono do hit 'Deixa eu botar meu boneco', uma das candidatas a ser a música do Carnaval, também falou com otimismo sobre a expectativa para a festa e a visibilidade do pagodão nela.

Musas do Ilê Aiyê se apresentaram durante evento (Foto: Marina Silva/CORREIO)

"Tô muito feliz com meu primeiro ano no Carnaval, ainda sendo embaixador. Expectativa é entregar um grande show, com repertório atualizado e, se Deus quiser, a música do Carnaval", falou o cantor.

Sobre a expectativa econômica, o Bruno Reis explicou que é esperada uma injeção de R$ 2 bilhões considerando os lucros advindos dos tributos com turismo, hotelaria, bares e restaurantes e outras atividades. "A expectativa é que a gente passe dos R$ 2 bilhões, estamos vendo hotéis e bares lotados. É o maior versão de todos os tempos, nunca recebemos tantos turistas", falou.

"Ainda não fechamos os números de investimento para a festa, mas posso assegurar a vocês que o patrocínio, acima de R$ 30 milhões, a mobilização dos tributos e os empregos gerados fazem o recurso público aplicado ser investimento", concluiu Reis.

A gestão municipal montou uma mega-operação para garantir o acontecimento da festa nas melhores condições. Veja os principais números das secretarias envolvidas:

Secretaria de Mobilidade

800 agentes trabalhando

30 viaturas disponíveis

Sete bases de operação

300 linhas em Salvador

10.000 rodoviários

80 linhas 24h para o Carnaval

Três corredores exclusivos (dique, centenário e avenida oceânica)

Quatro pontos especiais: Vale do Canela, Av. Garibali (Monumento Clériston Andrande), Av Centenário (Calabar) e Praça Cayrú (Elevador Lacerda).

7242 táxis em 17 pontos especiais

1200 moto-táxis em 8 pontos especiais

Transalvador:

997 profissionais

61 viaturas

111 barreiras de trânsitos

7 bases operacionais

25 motoviaturas

15 portais de acesso

420 banners de sinalização

20 faixas informativas

15 painéis luminosos

Secretaria de Saúde:

5300 plantões

1500 servidores trabalhando

115 médicos

5 equipes de cirurgia bucomaxilofacial

135 leitos

11 leitos de estabilização

11 módulos de saúde

73 ambulâncias

12 motolâncias

Duas ambulanchas

Dez postos de vigilância sanitária

Secretaria de Desenvolvimento Urbano:

300 agentes

Quatro postos fixos: Campo Grande, Praça Castro Alves, Ondina e Barra)

Secretaria de Inovação e Tecnologia:

201 câmeras nos circuitos pra monitoramento

759 rádios de comunicação

Whatsapp oficial com todos serviços

Secretaria de Ordem Pública:

560 profissionais envolvidos

13.500 postos de trabalho pra comércio

4.000 licenças de ambulantes

Dez postos operacionais

85 veículos

213 salva-vidas

Sete postos salva-mar

150 técnicos pra iluminação pública

4790 projetores

Guarda Civil Municipal:

1059 guardas

75 veículos

54 postos patrimoniais

13 bases avançadas (seis na Barra e sete no Campo Grande)

Uma central de monitoramento

Uma base operacional móvel

Limpurb:

3000 colaboradores

218 equipamentos

Oito centrais de apoio ao catador

50 cooperativas (ação plástico é vida)

3200 sanitários químicos

90 contêineres climatizados

Secretaria de Promoção Social

154 profissionais trabalhando

66 profissionais em abordagem social

Três camarotes acessíveis: No Campo Grande pra idosos, na Piedade pra pessoas com deficiência e Ondina para os dois grupos.

Os camarotes vão atender 500 pessoas

Secretaria de Políticas para Mulher, Infância e Juventude:

650 profissionais

Dois centros de referência em atenção a mulher

Uma casa de acolhimento pra vítimas de violência

Cinco centros de acolhimento pra filhos de ambulantes que precisam trabalhar no carnaval até 500 crianças

Secretaria de Reparação Social:

90 observadores de crime de racismo, LGBTfobia e violência contra mulher

Registros vão ser transformados em políticas públicas e conta com a parceria do MP pra indiciar os locais que permitirem esses crimes em seu espaço.

Secretaria de Comunicação:

2,5 mil profissionais cadastrados

Sala de Imprensa do Campo Grande

Coletivas diárias do Prefeito

50 profissionais da Secom atuando

Ouvidoria:

Fala Folião 156

Balcões de atendimento em todos os circuitos

Secretaria de Manutenção:

Sete equipes de plantão

135 profissionais envolvidos

Defesa Civil:

Três bases operacionais

Oito postos de observação

58 colaboradores

Dois plantonistas

Oito veículos

Um trailer