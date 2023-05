Para receber pensão, homem mantém cadáver da mãe em casa durante seis anos

O corpo de uma idosa, identificada como Helga Maria Hengbarth, de 86 anos, ficou dentro de casa durante seis anos, na Itália. Isso porque seu filho, de 60 anos, resolveu esconder a morte da mãe para ficar com a pensão.

De acordo com informações do jornal inglês Daily Star, o homem alegou para todos que a mãe viajou para o país de origem, a Alemanha. No entanto, o golpe de seis anos só foi descoberto após a polícia invadir o apartamento na cidade de Verona, no norte da Itália.

Dentro do imóvel, bombeiros e agentes da polícia acharam um cadáver mumificado e decomposto em cima de uma cama. Helga estava dentro de um saco lacrado para cadáveres.

A principal suspeita da polícia é que o filho tenha ficado com a mãe para poder conseguir sacar o dinheiro da pensão da idosa que, durante os seis anos, deu o total de € 180 mil, o equivalente a R$ 967 mil.

A desconfiança da morte da idosa aconteceu após o plano de saúde informar às autoridades que Helga não fazia mais reclamações do cartão de seguro há anos, principalmente durante a pandemia, onde a Itália teve o maior índice de morte de idosos pelo vírus.