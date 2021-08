Para relembrar: assista a todos os gols de Messi pelo Barcelona

Mais jogos, mais gols e mais títulos. Messi deixa o Barcelona com a certeza de ser o maior jogador da história do clube catalão. Após o fim de seu contrato, o time culé não conseguiu os fundos necessários para renovar o vínculo do seu camisa 10 e anunciou nesta quinta (5) que o argentino vai deixar o clube.

Foram 16 anos de parceria entre Messi e os blaugranas somente como profissional. 21 anos contando o período em que o então pequeno Lionel saiu de Rosário, na Argentina, em direção à Espanha. Uma relação com sérios indicativos de que só acabaria com o argentino pendurando as chuteiras - mas o caos administrativo em que o Barcelona mergulhou acabou mudando as coisas. Messi chegou a aceitar uma diminuição no seu salário, mas nem assim o Barcelona teve as condições necessárias para finalizar o acerto seguindo as regras financeiras impostas por La Liga, a administradora do Campeonato Espanhol.

Diante da notícia, vale lembrar os momentos marcantes de Messi no time catalão. Foram 672 gols em 778 partidas. Números assustadores. Para se ter ideia, se os 4 jogadores que estão abaixo do D10S na lista somarem seus gols, ainda ficarão devendo 8 bolas na rede para La Pulga. São eles: Luisito Suárez e César Rodríguez (195 cada), László Kubala (144) e Rivaldo (130). Somados, têm 664 gols. Seria preciso pegar pelo menos 9 dos 130 gols marcados pelo camaronês Samuel Eto'o para dar conta de Messi. Um gigante da história do Barcelona e do futebol. Assista abaixo os 634 gols marcados até a temporada 2019/20 e clique aqui para ver os 38 que ele guardou em sua temporada de despedida da Catalunha. Aproveite.