"Para todas as tribos, pessoas e mundos", diz executiva da Rede Bahia sobre o FV

O Festival de Verão estará de volta nos dias 28 e 29 de janeiro e em novo estilo: desta vez, quase todos os shows serão protagonizados por mais de um artista no palco, em duetos, ou até trios. As apresentações são inéditas, pensadas exclusivamente para o evento. Então, o público deve aproveitar, porque não terá outra chance de ver encontros surpreendentes, como Alcione com Luisa Sonza ou duetos clássicos, como Gil e Caetano. Dos 16 shows, apenas dois serão em formato solo: os de Leo Santana e de Bell Marques.

A consultoria musical do festival é de Zé Ricardo, que, desde 2011 cuida da programação do Palco Sunset no Rock in Rio, que, embora seja "alternativo", às vezes, rende mais comentários e surpresas que o Palco Mundo, considerado o principal. No Sunset, este ano, passaram Living Colour, Racionais, Criolo, Xamã Marina Sena e outras atrações. Por sinal, esses últimos três estarão no FV.

E tem outra novidade, que, na verdade, é um resgate de uma velha característica do FV: a festa vai voltar ao seu palco original, que é o Parque de Exposições, depois de quatro edições na Fonte Nova. A decisão de levar o festival para o seu endereço original está muito ligada à memória afetiva do público, segundo Gabriela Gaspari, head da Bahia Eventos, empresa que realiza o FV e integra a Rede Bahia.

Gabriela, que já passou por empresas como 99 e Nubank, foi head de Eventos e Comunicação na Revista Exame. Nesta conversa com o CORREIO, a executiva fala sobre as novidades do Festival de Verão e a experiência de ter realizado o Festival de Inverno, em Vitória da Conquista. "A nossa identidade é ser plural. O FV tem em seu DNA a mistura de ritmos. Somos um festival feito para todas as tribos, todas as pessoas, todos os mundos", diz Gabriela.

Por que se decidiu levar o Festival de volta para o Parque de Exposições? É apenas uma questão logística e de capacidade ou tem outros motivos?

Quando começamos a rodar as pesquisas com o público para desenhar o reposicionamento do Festival de Verão, o retorno ao Parque era um dos itens mais pedidos. Isso faz parte da memória afetiva do nosso público. Além de atender a este pedido, outros elementos serão novamente incorporados ao festival, como a sirene no início dos shows e o famoso ponto de encontro no pau da bandeira.

A ideia da "mistura" sempre foi uma marca do FV, em relação tanto a público como a artistas. Essa diversidade está mantida na nova edição? Houve esta preocupação por parte também da curadoria?

Diversidade e inclusão são valores inegociáveis do FV e reafirmamos isso nesta edição com o mote ‘Somos Mundo’. A Bahia é um estado enorme e diverso e buscamos traduzir isso no festival como um todo, sobretudo a partir do olhar de Zé Ricardo em relação à composição do lineup. Temos uma grade com artistas negros, mulheres e pessoas LGBTQIAP+, para que todo mundo se sinta representado no palco.

Como nasceu a experiência das apresentações em duetos ou trios? Qual a importância deste formato?

Quando fizemos o convite para o Zé ser o nosso consultor musical, demos autonomia para que ele mostrasse o caminho para construir uma grade que combinasse ineditismo e protagonismo.

Os shows exclusivos foram os principais pilares que nos fizeram optar por esses encontros. A combinação do universo de um artista com o de outro resultarão numa experiência única para quem estiver nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023, no Parque de Exposições.

Você chegou à Bahia não faz muito tempo. Como é para você a experiência de organizar um Festival que tem tanto "a cara" da Bahia e da nossa cultura, tendo chegado aqui há pouco tempo? Você procurou conhecer a história do FV e o que você sabia sobre ele?

Tenho pouco mais de um ano morando em Salvador e cada dia mais aprendo sobre o estado, as pessoas e a cultura. Meu time da Bahia Eventos, 100% composto por baianos, foi fundamental para o meu aprendizado em relação aos festivais que realizamos. Também tenho vivido a experiência de outros festivais pelo país para mergulhar com cada vez mais profundidade nesse mercado e acompanhar as tendências. O Festival de Verão é, sem dúvidas, o meu maior desafio profissional até então, sobretudo por termos que nos destacar em meio a um verão tão rico e cheio de ofertas como é o de Salvador.

Você participou também da organização do Festival de Inverno. Pode fazer um breve balanço do Festival de Inverno?

Na Bahia Eventos, temos o desafio de atuar no inverno e no verão, sendo que cada um dos dois festivais tem suas peculiaridades. O Festival de Inverno Bahia (FIB) acontece no interior do estado [em Vitória da Conquista] e tem uma proposta diferente do Festival de Verão. Neste ano, conseguimos repaginar o FIB e alcançamos resultados históricos, sobretudo no quesito solidariedade, onde arrecadamos mais de 16 toneladas de alimentos e atendemos a 1,6 mil famílias.

O envolvimento da comunidade em que os festivais estão inseridos é essencial para o seu sucesso. Um festival deve ter uma proposta para além da música. Ele precisa ser um agente de transformação na vida das pessoas.

Além da música, o FV costuma oferecer muitas opções gastronômicas e até games, que são atrações paralelas. Isso acontecerá também em 2023? Pode antecipar algumas novidades?

Claro! Teremos nossa área gastronômica, a Arena Coca-Cola vai trazer muita música eletrônica para a nossa programação e a ocupação de grande parte do Parque com áreas lúdicas. A vivência de Festival será ressignificada para que as pessoas saiam melhores do que entraram.

Quem é

Gabriela Gaspari é gerente executiva da Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia. A executiva assina a direção geral do Festival de Verão Salvador. Em seu currículo, tem passagem pelos dois primeiros unicórnios brasileiros, 99 e Nubank, além de ter atuado na gerência de Novos Negócios do Estadão, onde liderou iniciativas em branded content e eventos para grandes marcas. Antes de receber o convite da Rede Bahia, atuou como Head de Eventos e Comunicação na Revista Exame, que pertence ao Grupo BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro de 2023

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: Na plataforma Sympla ou nas Lojas South dos shoppings Salvador, Paralela, Lapa e Bahia

Ingressos: R$ 160 | R$ 80 (terceiro lote). Clube CORREIO: R$ 72