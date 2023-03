Para todos os corpos da favela: Maloca Green lança coleção de verão; conheça o coletivo criador

Se deu sol é mar, e é lá que tudo acontece. Pensando em como nada é melhor do que curtir um sol com aquele biquíni perfeito, a MALOCA GREEN lançou a sua coleção de moda praia: pensada para corpos e estilos diversos.

A coleção é mais uma das iniciativas da MALOCA GREEN e conta com biquínis, maiôs e cangas de praia exclusivos.

A ideia de lançar uma coleção de moda praia relaciona a criação de roupas e acessórios com as expressões individuais de quem curte o Verão de Salvador. Por lá, o estilo se envolve com o posicionamento de mostrar as produções e o jeito da favela como algo bonito, desejado e rentável.

Produtora executiva da MALOCA GREEN, Vitoria Cardoso explica que a iniciativa é uma maneira de agradar o público da marca, que é predominantemente feminino e preto.

"Inicialmente, pensamos na moda praia feminina porque é nosso maior público. Quase 60% do público do Maloca é feminino e inicialmente pensamos em contemplar essa parte. Mas pensamos em fazer ações para o público masculino", diz escondendo o jogo.

O link de compra está disponível na Bio do Instagram do MALOCA GREEN (@malocagreen). Os biquínis custam R$90, os maiôs custam R$110 e as cangas R$50, saindo em pronta entrega. As peças são feitas sob medida, com 3 dias para finalização e entrega. Todas as opções de pagamento são disponíveis: pix, cartão de crédito e débito.

"A ideia de fazer sob medida é atender à diversidade do público, que tem todos os corpos. Dessa maneira, é possível fazer um roduto direcionado e feito para a pessoa", completa Vitória.

A coleção é uma iniciativa do coletivo para cumprir a missão de amplificar a cultura periférica, preta, LGBTQIAP+ em espaços seguros de livre manifestação, promovendo visibilidade para redes de expressão cultural e artística.