Para todos os gostos: veja programação de eventos gratuitos do final de semana

A primavera chegou com a promessa de dias mais ensolarados e para comemorar o primeiro final de semana da nova estação não falta programação gratuita na capital mais calorosa do país. Shows, festivais, feiras evento gastronômico e exposições estarão espalhadas por toda a cidade e até trio elétrico vai sair para animar os soteropolitanos. Ficou curioso? Confira tudo que vai rolar neste sábado (24) e domingo (25), e chame seus amigos para ninguém perder.

Não importa o tipo de música que você curte, quase todos os estilos e ritmos serão contemplados neste final de semana na cidade. O Festival da Primavera, organizado pela Saltur, é daquele tipo que agrada geral. No sábado (24), o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, vai receber a cantora Roberta Campos e o show Elas Cantam Bossa Nova, a partir das 18h.

No mesmo local, no domingo (25), os shows de Paulinho Boca de Cantor, Arnaldo Antunes e Márcio Melo vão animar a galera do bairro boêmio da capital. O evento tem início também às 18h. Para quem curte um programa mais cedo, o Parque da Cidade vai receber shows de Tuca Fernandes e Juan e Ravena, a partir das 10h. Quem sobe no trio elétrico para dar um gostinho de Carnaval é Danniel Vieira e Psirico, a partir das 18h, no Campo da Pronaica, em Cajazeiras.

Festival da Primavera vai ter shows de Roberta Campos, Psirico, Jammil, Paulinho Boca de Cantor e muito mais (Foto: Bruno Concha/Divulgação)

Também no domingo, a banda Jammil volta a realizar o projeto Vamos Ver o Pôr do Sol, na Ponta do Humaitá, às 16h.

“Nós tivemos as atividades paradas por quase dois anos e temos feito um esforço muito grande de requalificar e criar novos espaços públicos. Estamos ativando a cidade com gastronomia, arte e música e movimentando a economia”, diz Isaac Edington, presidente da Saltur.

Breno Bastos, 21, é daqueles que não perde um evento gratuito que acontece em Salvador. O estudante até admite que vai ser difícil conciliar a agenda neste final de semana com tanta coisa rolando.

“Está até difícil decidir porque tem muita programação. No sábado, estou pensando em ir à Festa de San Gennaro, no Rio Vermelho, e no domingo vai ter Paulinho Boca de Cantor e Arnaldo Antunes juntos, e eu amo os dois”, diz.

Mercado Iaô

Outro grande destaque do final de semana será a edição de Primavera do Mercado Iaô, que acontece na Ribeira, no domingo (25). Como de costume, o show será comandado por Margareth Menezes a partir das 17h. A cantora trará para o palco diversos convidados, entre eles, a banda ÀTTOOXXÁ e o cantor Jau.

O estudante Ian Reis, 24, é um dos que está animado para curtir o final de semana. Sempre que pode, ele frequenta os espaços culturais da cidade e ressalta como é importante que os eventos gratuitos ocupem as ruas.

“Depois de tanto tempo em casa, isolados durante a pandemia, a população precisa ter momentos de distração. Numa economia tão complicada, onde está cada vez mais difícil guardar aquela grana para o lazer, democratizar o acesso à cultura é essencial”, afirma.

Margareth Menezes convida Jau e ÀTTOOXXÁ a partir das 17h no Mercado Iaô (Foto: Divulgação)

No domingo, Ian deve conferir o Mercado Iaô na Fábrica Cultural. “Serão shows incríveis e cheios de energia. Espero que o tempo colabore para a gente ter aquele pôr do sol lindo”, diz. O evento acontece entre 10 e 20 horas, com gastronomia, moda, artesanato e serviços criativos.

“O evento enche nossos corações de alegria porque passamos três anos sem realizá-lo por conta da pandemia. Vamos reunir mais de 160 afro-empreendedores criativos e uma programação cultural comandada por Margareth Menezes”, afirma Maylla Pita, coordenadora de projetos da Fábrica Cultural. A entrada está sujeita a lotação do espaço, então chegue cedo!

Festa de San Gennaro

Com 12 horas de programação, a Festa de San Gennaro vai trazer um gostinho italiano para o boêmio Rio Vermelho neste sábado (24). Na terceira edição do evento de rua, 13 restaurantes vão servir pratos que custam entre R$ 10 e R$ 40. Além da comida, quem for ao festival vai poder curtir músicas de todos os tipos e gostos. Para quem for com as crianças, a festa terá o espetáculo infantil PUMM – Por Um Mundo Melhor.

Entre as atrações musicais estão Cortejo Afro, Microtrio, Bailinho de Quinta e Ivan Sacerdote. “A Festa de San Gennaro é uma celebração da gastronomia italiana e é realizada próximo ao dia de San Gennaro, comemorado em 19 de setembro. Na Itália acontece uma festa gigante de rua, onde é realizada uma procissão e depois há muita comida, bebida e música”, explica o chef Celso Vieira, idealizador e curador gastronômico do evento.

Festa de San Gennaro reúne 13 restaurantes em formato de comida de rua no Rio Vermelho (Foto: Divulgação)

Confira a programação gratuita completa de sábado (24) e domingo (25)

Festival da Primavera

Elas Cantam Bossa Nova e Roberta Campos

Quando: sábado (24)

Onde: Largo da Mariquita, Rio Vermelho

Horário: 18 horas

Paulinho Boca de Cantor, Arnaldo Antunes e Márcio Melo

Quando: domingo (25)

Onde: Largo da Mariquita, Rio Vermelho

Horário: 18 horas

Tuca Fernandes e Ruan e Ravena

Quando: domingo (25)

Onde: Parque da Cidade, Itaigara

Horário: 10 horas

Jammil

Quando: domingo (25)

Onde: Ponta de Humaitá, Ribeira

Horário: 16 horas

Daniel Vieira e Psirico

Quando: domingo (25)

Onde: Campo da Pronaica, Cajazeiras

Horário: 18 horas

Festa de San Gennaro

Espetáculo infantil 'PUMM – Por Um Mundo Melhor', Cortejo Afro, Microtrio, Bailinho de Quinta, Luciano Salvador Bahia, Mazzo Guimarães, Ivan Sacerdote e intervenções do DJ El Cabong

Quando: sábado (24)

Onde: Ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis, Rio Vermelho

Horário: das 10 horas até 22 horas

Encontro de Cantadores

Joana Terra, Gilton Della Cella, Alisson Menezes, Wilson Aragão, Ana Barroso, Chiko Queiroga e muito mais

Quando: sábado (24)

Onde: Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho

Horário: 18 horas

Salvador Capital Afro dos Ibejis

Malezinho, Banda Erê, Escola Olodum, Escola de Samba Unidos de Itapuã e muito mais

Quando: sábado (24)

Onde: Mirante da Lagoa do Abaeté, Itapuã

Horário: 10 horas

Mercado Iaô

Margareth Menezes convida Jau, ÀTTOOXXÁ, Maya e Di Cerqueira

Quando: domingo (25)

Onde: Fábrica Cultural, Ribeira

Horário: 17 horas

Santo Jazz

Felipe Guedes Trio e Jordi Amorim Trio

Quando: sábado (24) e domingo (25)

Onde: Coreto do Santo Antônio Além do Carmo

Horário: 17h30

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.