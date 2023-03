Para usar bem longe do mar

Os dias quentes por aqui quase não têm fim, o que permite ao queridinho do banho de mar render looks o ano inteiro. Estamos falando do top do biquíni. O verdadeiro uniforme do verão tem estilo e versatilidade necessários para ser usado em composições criativas e cheias de bossa. A dica é tratar esta peça como uma parte de cima comum, combinando sem restrições, esquecendo que era um item que você só usava na praia.

Ninguém vai reparar que era o mesmo do banho refrescante de mar. E se perceber, pouco importa, porque repetir roupa é uma atitude inteligente e sustentável. O top vai muito bem com sobreposição, compondo com alfaiataria, peças de cintura alta e até por cima de camisetas, ou camisas. Super fashionista! Nossas produções foram feitas para mostrar a liberdade que os tops de biquíni podem oferecer.

Toda hora Calça jeans cintura alta mais colete de alfaiataria longo fazem combo perfeito com top faixa. Nos pés, salto bloco branco, sapato do momento. No Corre Para quem tem mais liberdade na hora do dress code do trabalho, já imaginou sobrepor a camisa social branca com biquíni? Esse rosa acende a produção com mais cor. Noitada Preto e muito brilho. Essa é a receita para um look ideal, para uma noite especial. Biker com paetês mais blusa metalizada e cintos metálicos tiram o top básico do lugar comum.

Fotos Caio Diniz (@caiodiniz1) Beleza Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Suzane Menezes(@suzanmenezess) da 40 Graus Bahia (@40grausbahia)

Todas as peças são da The Finds (@thefinds), exceto a camisa e saia branca da Abx (@abxcontempo)