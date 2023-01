Para usar o ano todo 

Já foi o tempo que a roupa era pensada para apenas uma ocasião ou mesmo temporada. Se você compra uma peça, que ela tenha multiusos. Sendo assim, vamos de couro no Verão! Atrás de uma boa inspiração? Então confere o trabalho da estilista Carol Rossato (carolrossato.com.br), que aposta no material com recortes e tons diferenciados, numa vibe alegre e tropical. Em tempo: a coleção nasce batizada de "Allumer" e a gente usa agora e sempre.

Carregue já

As pochetes se mostraram tão práticas que estão tendo reinado longo na moda. E quando o Verão chega, elas aparecem ainda mais, uma vez que são as peças perfeitas para lacrar nos rolés da temporada. Que tal uma para chamar de sua? Então dá uma espiadinha no modelito da Santa Lolla ( santalolla.com.br) em um tom bem vibrante e fashion. Custa R$ 129,9

Achadinho

As amigas de um estilo mais romåntico não podem deixar passar despercebido essa regata que tem estrutura de top, estampa floral com babados e ainda é amiga do bolso, você leva para casa por R$ 33,6, no e-commerce da Cider - (br.shopcider.com). Dica de stylist: faz uma produção com uma saia rodada do mesmo tom do top e você cria uma espécie de vestido com o achado.

Já quero

Se descolar um chapéu no estilo bucket já rola sentimento, imagina se sua escolha for feita manualmente em crochê ? Esse modelito da Farm (farmrio.com.br), além de ser bafônico, cultivar o trabalho artesanal, ainda é carbono neutro, já que faz parte da coleção Refarm da marca. Preço: R$ 398

De olho no pé

As mais atentas já devem ter reparado que as sandálias no estilo papete, que vem com tiras para amarrar, viraram febre e estão em inúmeras vitrines por aí. O vixe amou esse modelo colorido da Studio Z (stz.com.br) que sai por R$ 99,99 e combina com inúmeros lookinhos de Verão

Poderoso

Um brinco de feito que tenha a cara da temporada de calor. Essa é a sua procura? Pois essa aposta em miçangas garimpada na Renner (lojasrenner.com.br) casa bem com qualquer vestidinho colorido, estampado ou brejeiro que despontam de monte nessa época do ano. Quem leva? Preço: T$ 59,9.