Para Van Gaal, Brasil e Holanda 'jogam o mesmo futebol'

Depois de ver o Brasil golear a Coreia do Sul por 4x1 nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o técnico da Holanda, Louis Van Gaal, chegou à conclusão que a Seleção verde e amarela joga como a que ele comanda.

"Acompanhei parte do jogo do Brasil (contra a Coreia). Eles jogam o mesmo futebol que a seleção holandesa. Atuam com defesa compacta e fazem a transição rápida", disse Van Gaal, em entrevista para a ESPN da Holanda.

Vinícius Jr, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram os gols da vitória tranquila da Seleção Brasileira contra o time asiático, que descontou com Seung-Ho.

"A coisa mais estranha que leio na mídia é que o futebol do Brasil (contra a Coreia) foi brilhante, enquanto nós fizemos exatamente a mesma coisa (diante dos EUA)", criticou Van Gaal.

Brasil e Holanda podem se encontrar nas semifinais do Mundial do Catar. Para isso, o time verde e amarelo precisa derrotar a Croácia nas quartas de final, sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação. Já a seleção europeia tem que passar pela Argentina, no mesmo dia, só que às 16h, no estádio Lusail.

O clima de Van Gaal contra os hermanos é de revanche. "Temos contas a acertar com eles", avisou o técnico. A Holanda foi eliminada pela Argentina, nos pênaltis, na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.