Para viver com amante, homem mata namorada grávida: 'Estou livre'

A jovem Giulia Tramontano, de 29 anos, foi assassinada pelo namorado, Alessandro Impagnatiello, italiano de 30 anos. Ele foi preso nesta quinta-feira (1°), após ser descoberto pelo crime.

De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, o crime aconteceu em Milão após a vítima, que estava grávida de sete meses, descobrir o caso que o companheiro tinha com outra mulher e discutiu com o namorado sobre a situação.

Alessandro tentou queimar o corpo da namorada duas vezes, mas não conseguiu. Com a tentativa de apagar os vestígios da mulher, ele explicou as autoridades que escondeu o cadáver em uma área verde onde morava.

O desaparecimento da vítima foi informado no último domingo (28). Ao ser questionado do sumiço da moça, o namorado alegou que a viu durante a manhã antes de sair para o trabalho.

A polícia italiana desconfia que Giula foi morta no sábado, já que Alessandro enviou uma mensagem para a amante dizendo que a namorada "tinha partido", e que agora era um homem que poderia ter outra mulher: "Agora estou livre", escreveu Alessandro.