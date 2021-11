Parada de ônibus é alterada no terminal da Rodoviária; veja mudanças

As usuários que costumam pegar ônibus no Terminal da Rodoviária devem ficar atentos a algumas mudanças no local, a partir desta segunda-feira (22). As linhas de ônibus que têm como parada a plataforma B serão redistribuídas para as outras duas plataformas, devido a uma obra de requalificação no local. A previsão é que as intervenções, que serão realizadas pela CCR Metrô, durem 20 dias.

Neste período, as linhas operadas pela empresa Plataforma (ônibus amarelo) deverão parar na plataforma A, enquanto as linhas operadas pela concessionária OTTrans (ônibus verde) terão a plataforma C como ponto de embarque e desembarque. Entretanto, as linhas 0339 – Rodoviária Circular R1 e 0341 – Rodoviária Circular R2, que têm sua base operacional na Rodoviária, passarão a ficar, provisoriamente, no Terminal de Rio das Pedras.

Não haverá mudanças nos horários ou no itinerário de nenhuma das linhas afetadas com as mudanças. Agentes de trânsito e transporte estarão na Rodoviária para orientar os usuários sobre as alterações. Após a finalização da obra, as linhas retornarão à sua parada de origem.