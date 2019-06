Paraguai chega a Salvador e é recepcionado por baianas

A delegação da seleção do Paraguai já está em Salvador. O grupo da 'Albirroja' chegou no início da noite desta quinta-feira (20) à capital baiana e foi direto para o Grand Hotel Stella Maris, onde ficará hospedada. No domingo (23), os paraguaios enfrentam a Colômbia, às 16h, na Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B da Copa América.

Ao chegar ao hotel, os jogadores e a comissão técnica foram recepcionados por um grupo de baianas caracterizadas, que entregaram fitinhas do Senhor do Bonfim a todos. Nessa sexta-feira (21), o Paraguai faz um treinamento no estádio de Pituaçu, às 16h.

O Albirroja está em segundo na chave, com dois pontos, apóes empates com o Catar, em 2x2, e com a Argentina, em 1x1. A Colômbia lidera com seis pontos e 100% de aproveitamento. Em caso de vitória, o Paraguai se classifica sem precisar do resultado de Argentina x Catar, que jogam no mesmo horário, em Porto Alegre.