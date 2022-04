Paraíso Perdido: influencer fala pela 1ª vez após sair da prisão e nega troca de tiros

A influencer Laylla Cedraz se pronunciou pela primeira vez após sair da prisão na última terça-feira (12). Segundo a polícia, ela foi presa após tentar fugir com Adrian Grace, em um carro onde havia cocaína, próximo à Pousada Paraíso Perdido.

Laylla tem 23 anos e namorava Felipe Augusto, um dos mortos em uma troca de tiros com a polícia na última segunda (11), em Jaguaripe. No entanto, em postagens nos stories do Instagram, ela negou que o namorado tivesse envolvimento com o crime e que tenha trocado tiros com a polícia.

"Não existiu troca de tiro e sim covardia, nem prender eles queriam. Nem algema eles tinham. Felipe não tinha arma nenhuma, nem droga, isso tudo eu vou explicar pra vocês amanhã. Felipe tinha ficha limpa! Se fosse abordado ia sair porque não deve nada", escreveu em uma das postagens.

Em uma sequência de fotos e vídeos, Laylla mostra a rotina com Felipe trabalhando na loja de roupas que ela mantinha no centro de Feira de Santana. Em alguns vídeos, ele aparece fazendo entregas e cuidando sozinho da loja. "Felipe até os pacotes ele fazia dos envios! Sempre procurava fazer as coisas na loja o dia todo. Fazia as entregas de moto até na chuva. Felipe não tinha envolvimento nenhum com nada gente! Nada. Felipe tava na vida em paz! Não sei como nem pq Deus permitiu esas tragedia com ele (sic)", desabafou.

Laylla lamentou a morte do namorado e disse que perdeu "o amor da vida". "Amanhã assim que eu tiver "bem" para falar aqui vou falar sobre tudo. Sobre verdades e mentiras e tudo que aconteceu. Hoje eu só consigo lamentar a perda do amor da minha vida. Que era um menino bom. Não era nada disso que vocês tão pensando! É quem julgou, vai pagar aqui na terra (sic)", disse.

Em um dos posts, Laylla diz que Fleipe tinha "deixado o passado para trás". "Desde o dia 5 de dezembro que Felipe largou tudo pra tá comigo na nossa loja, passamos por muitas dificuldades mas ngm viu. Ficamos de pé, tomando chuva de moto meses, quem trabalhava na época sabia da situação, até funcionários nós botamos pra fora. Passamos momentos difíceis, mas a gente venceu. Felipe largou todo o passaod der, passado não é lugar de referência! O que importa é o que ele se tonrou desde o dia 5 de dezembro de 2020 (sic)", disse.

Veja algumas postagens da influencer:

Operação policial

Segundo informações do tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, policiais receberam uma denúncia de que haviam homens armados circulando na praia, próximo à pousada. Ao chegarem ao local, eles foram recebidos a tiros.

"Por volta das 16h, foram informados da presença de indivíduos armados, nas imediações da Pousada Paraíso perdido, em Jaguaripe. Fomos recebidos a tiros, houve o revide, eles foram conduzidos ao Hospital de Nazaré, mas não resistiram", detalhou o coronel, em entrevista à TV Bahia.

As influencers foram levadas para a Delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde a ocorrência foi registrada. Em um depoimento preliminar, uma delas afirmou que tinha um relacionamento de muitos anos com um dos homens, e que sabia do envolvimento dele com o crime.

"Depois que nós identificamos os homens no hospital, constatamos que eles eram envolvidos no tráfico de drogas em Feira de Santana, envolvido em várias ocorrências e com dois mandados de prisão em aberto", explicou Assemany.

Momentos antes da ação policial, Laylla postou uma foto ao lado de Felipe Augusto, com uma declaração de amor. Nos stories, a blogueira também debochou de quem trabalha na segunda-feira. "Segundou para quem estudou", disse.

Crimes na pousada

Dono da Pousada Paraíso Perdido, o empresário baiano Leandro Troesch morreu com um tiro na cabeça no dia 25 de fevereiro. De acordo com informações da Polícia Militar, Leandro foi encontrado caído e com o ferimento provocado pelo tiro na própria pousada. Eles isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para remoção do corpo e realização da perícia.

Acostumado com os holofotes e a vida glamourosa que levava na cidade de Jaguaripe, na região do Recôncavo Baiano, Leandro foi preso em fevereiro do ano passado, ao lado da companheira Shirley da Silva Figueredo. O casal estava na pousada quando foi surpreendido pela polícia e, na época, a defesa lutava pela soltura, alegando prescrição do crime. Eles foram sentenciados pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro contra a uma mulher em Salvador. O crime foi cometido em 2001.

Leandro e Shirley viviam uma vida normal, apesar de terem sido condenados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 2010 a 14 e 9 anos de prisão, respectivamente, em regime fechado. Apesar disso, os dois estavam foragidos, mas viviam publicando fotos normalmente nas redes sociais.

Billy, funcionário de Leandro Silva Troesch, foi assassinado a tiros no mesmo dia em que prestaria depoimento sobre a morte do patrão. A vítima foi encontrada morta no dia 6 de março, no distrito de Camassandi, no mesmo município.

O delegado Rafael Magalhães detalhou que a vítima era amigo e considerado o "braço direito" do empresário Leandro Silva Troesch. Billy chegou a ser ouvido pela polícia após a morte de Leandro, mas seria ouvido mais uma vez no dia 6.