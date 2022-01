Paralamas, Dilsinho e Alok estarão no Festival de Inverno Bahia 2022 

O público que está pronto para curtir o Festival de Inverno Bahia (FIB) 2022 já tem mais razões para comemorar. Depois do anúncio da estreia de Maria Bethânia no evento, que acontece de 26 a 28 de agosto, em Vitória da Conqusita, a produção divulga o nome de mais três atrações para a sua 16ª edição.

A noite de sexta-feira (26) vai ter muito samba com os hits do cantor Dilsinho, que trará o romântismo, sua marca registrada, para a apresentação. No sábado (27), Os Paralamas do Sucesso estarão de volta ao Parque Teopompo de Almeida, trazendo o show Paralamas Clássicos, que reúne sucessos das quase quatro décadas de carreira do grupo, em um total de 31 canções.

Além deles, o outro nome confirmado também já é conhecido pelo público do Festival. Considerado pela revista DJ Mag como quarto melhor DJ do mundo, Alok se apresenta no domingo (28) e trará no repertório seus lançamentos mais recentes, entre eles Un Ratitto, composição gravada em parceria com Juliette, campeã do BBB21.

Depois de dois anos sem realização por conta da pandemia da covid-19, o Festival de Inverno Bahia está totalmente estruturado para sua edição de 2022, mas a empresa organizadora do evento ressalta que todo o cenário pandêmico está sendo avaliado com cautela. “Entendemos e reforçamos que o momento ainda é de cuidados e vamos cumprir todos os protocolos solicitados pelas autoridades de saúde no período de realização do FIB. Seguimos confiantes na conscientização sobre a importância da vacinação para podermos nos reencontrar em agosto”, afirma a Head de Eventos da Icontent, Gabriela Gaspari.

A venda oficial de ingressos para o #FIB22 está sendo realizada pela plataforma Sympla e em quatro pontos fixos de Vitória da Conquista: Loja Taco, Central de Ingressos Shopping Conquista Sul, Central de Ingressos Galeria Panvicon e Banca Central. O pagamento pode ser feito através de dinheiro ou cartão de débito e/ou crédito, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste.