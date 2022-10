Paralamas trazem seus clássicos à Concha Acústica

O baterista João Barone, dos Paralamas do Sucesso, reconhece que a banda tem uma relação muito próxima com a Bahia e o trio - formado por ele, Bi Ribeiro (baixo) e Herbert Vianna (guitarra e vocal) - tem uma recordação especial daqui. Na turnê do álbum Selvagem?, lançado em 1986, eles receberam uma homenagem nos Alagados, região da Península Itapagipana. O motivo da homenagem é claro para quem conhece minimamente o grupo: a canção, que leva o nome daquela localidade muito pobre de Salvador e falava das dificuldades que o povo dali enfrentava, estava estourada nas rádios.

Barone lembra da emoção que teve ao ser recebido pela banda Ara Ketu num ginásio próximo às palafitas citadas na música:

"Fizeram uma homenagem pra gente no sábado à tarde. Botaram uma bateria na quadra onde o Ara Ketu ensaiava e ficamos tão emocionados... Pensamos: somos três moleques da Zona Sul do Rio de Janeiro e a gente não tinha dimensão do que ia fazer com aquela música, falando sobre essa realidade do Brasil", afirma o músico.

O músico também não esquece de encontros que teve com grupos daqui, como Timbalada e Olodum, em shows que fez na cidade. Para Barone, essa proximidade com Salvador dá um astral especial às apresentações que a banda costuma fazer por aqui. E é esse astral que ele garante que vai dar o clima no domingo (9), às 19h, na Concha Acústica, quando o trio traz a turnê Clássicos à cidade. No sábado (8), eles passam por Feira de Santana.



ADIAMENTO

A turnê ia começar em março de 2020. Mas justo no dia da estreia, que seria no Rio de Janeiro, foi decretado o isolamento em razão da pandemia. O trio então passou a cumprir a quarentena, com cada um em sua casa. "Não tínhamos facilidade operacional de fazer as lives virtualmente, porque não temos estúdio em casa. Temos um estudiozinho no Rio, mas não podíamos nos encontrar, por causa do distanciamento", lembra Barone.

O público vai visitar o repertório de mais de trinta canções que marcaram a história do grupo em diversas fases: desde Vital e Sua Moto, de 1983, a Cuide Bem do Seu Amor, lançada mais de 20 anos depois, já após o acidente que Herbert sofreu em 2001.

Às vezes, as canções aparecem em ordem cronólogica, mas, segundo Barone, há também uma intenção de criar "climas" diferentes ao longo da apresentação: "Então, uma hora é mais rock, outra é mais reggae, mais balada... no final, uma coisa mais pra cima e tal. Fomos experimentando o repertório e configuramos esse novo setlist".

O espetáculo também marca o lançamento da campanha Show Solidário, que pede a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas às instituições Aisha Vida, Salvador Invisível e Semeadores Mirins. A iniciativa é da Íris Produções, que traz o Paralamas. Irá Carvalho, sócia da empresa, já os trouxe à cidade diversas vezes e a parceria começou nos anos 1980, naquele show de Selvagem?, dentro do Teatro Castro Alves.

Segundo a empresária, foram três apresentações com ingressos esgotados. O curioso é que, antes, o trio deveria ter se apresentado em Itabuna, mas precisou cancelar a apresentação.

"Mas o contratante de lá montou um palco sem condições. Zé [Fortes, empresário do grupo] pulava no palco e saíam pedaços de madeira voando", lembra Irá.

40 ANOS

De alguma maneira, o show serve também para antecipar o clima das comemorações pelos 40 anos da banda. Apesar de uma pequena polêmica sobre a data oficial de início do trio, Barone crava o ano de 1983 como marco: "Estamos aproveitando um pouco pra sinalizar os 40 anos de estrada dos Paralamas, que na verdade vai ser no ano que vem, por causa do lançamento do primeiro álbum [Cinema Mudo, de 1983]. Os fãs mais fiéis sabem que temos uma pré-história, quando Herbert veio de Brasília pro Rio e Bi inventou o nome da banda".

Nessa "pré-história", que começa em 1981, estava Vital Dias como baterista, no lugar de Barone. "Ele era amigo de Herbert e Bi e batucava na carteira, fazia umas bagunças na sala de aula do cursinho pré-vestibular", lembra o baterista. Até a entrada de Barone, os Paralamas eram "uma agremiação de amigos totalmente amadorística", como diz ele próprio. Vital, que comprara uma bateria de segunda mão por sugestão de Bi, se arriscava no instrumento, mas nunca se entusiasmou com a ideia de seguir uma carreira profissional com os amigos.

No dia da primeira apresentação pública do trio, o baterista não compareceu. Foi aí que Barone foi convocado. "Quando toquei com eles, Bi e Herbert tiveram uma impressão muito boa porque eu também era um baterista totalmente amadorístico, mas gostava de tocar. Tinha o dom pra bateria, gostava muito e isso me levou a ser chamado por eles para tocar. O Vital não tava mais querendo. E quando toquei com Bi e Herbert, teve uma mágica na hora".

Mas a saída de Vital aconteceu sem estremecimentos.

"Ele continuou frequentando os ensaios nossos, só pra assistir. Mas a saída dele não teve 'peso' nenhum, vivia com a gente sem ressentimento nenhum", garante Barone.

Curiosamente, é justamente Vital o responsável indireto pelo primeiro grande sucesso da banda, Vital e Sua Moto, já que foi sua própria história que inspirou a música. O ex-baterista morreu em 2015, em razão de um câncer.

E também para entrar no clima da festa dos 40 anos da banda, está no YouTube um show gravado no Teatro Bradesco, em São Paulo, no mês passado, que os Paralamas chamam, brincando, de Quase Acústico, porque alguns instrumentos estavam plugados. Mas é apenas o formato que se parece com o Acústico deles, lançado em 1999, porque o repertório agora é bem diferente: "O Acústico de 1999 era ousado do ponto de vista artístico, porque não tinha nossos grandes sucessos e as canções eram pouco conhecidas. Desta vez, são releituras de músicas muito conhecidas do Paralamas", diz Barone.

SERVIÇO

Os Paralamas do Sucesso

Quando: 09 de outubro de 2022 (domingo), 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto:

Arquibancada 1º lote: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Arquibancada 2º lote: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Camarote: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia)

Descontos sobre a inteira: 20% para assinantes Clube Correio*

Classificação indicativa: 16 anos

Realização: Íris Produções

CONFIRA OUTROS EVENTOS COM DESCONTO NO CLUBE CORREIO:

05/10 a 04/12 - Frida Khalo, A Vida de um Ícone - Eexposição Imersiva - 40% de desocnto

07/10 - Cortejo Afro - 50% de desconto

07, 08 e 09/10 - Karolkê - 40% de desconto

07 e 08/10 - Blitz - 30% de desconto

08/10 - Jhordan Matheus - 40% de desconto

08 e 09/10 - Gato Galáctico - 49% de desconto

08/10 - Festa Graviola - 30% de desconto

08/10 a 26/11 - Fanta e Pandora uma Folia no Inverno - 40% de desconto

9/10 - Paralamas - 20% de desconto

09/10 - A maior roda de samba do mundo - 30% de desconto

09/10 - Show do Bita - 40% de desconto

15/10 - Ana Cañas canta Belchior - 40% de desconto

15/10 - Manguefonia - 40% de desconto

15/10 - Scracho - 20% de desconto

15/10 - Skambau - 20% de desconto

14 e 15/10 - Expo Carnaval - 40% de desconto

16/10 - Beto Guedes - 40% de desconto

20/10 - Jota Pê - Qinta Massa - 40% de desconto

21/10 - Tirullipa - 20% de desconto

29/10 - Isabela Taviani - 30% de desconto

05/11 - Zeca Baleiro - 40% de desconto

06/11 - Rick Vallen - 40% de desconto

26 e 27/11 - Afropunk - 45% de desconto

04/12 - Patati Patatá - 40% de desconto