Paralela Gastrô chega à 5ª edição com o tema Comida de Buteco

Com o tema Comida de Boteco: os Sabores do Brasil, o festival Paralela Gastrô chega à sua quinta edição, até o dia 23. Em novo formato, o evento conta com a Cozinha Show do SENAC, aberta ao público, e uma feira de produtos da agricultura familiar baiana.

Os restaurantes participantes vão preparar pratos selecionados pelos chefs dentro da temática do festival, sem preços fixos. O evento gastronômico conta com cerca de 20 lojistas, entre eles os restaurantes Five Sport Bar, James Steakhouse, Pereira Café, Wikipoke, Spoleto, Baby Beef Express, Companhia do Churrasco, The Black Beef, Divino Fogão e Parmeggio.

Em parceria com o SENAC e a Vertrau, a Cozinha Show contará com a participação de cinco chefs baianos em aulas abertas ao público, até domingo, no piso L2, em frente à loja Santa Lola. Para participar, basta confirmar presença pelo Sympla.

Os pratos serão preparados ao vivo e os participantes poderão degustá-los. Entre as receitas, estão mini-hambúrguer, caldo de sururu e de feijão de corda, bolinho de feijoada, arrumadinho de carne seca, escondidinho de rabada, entre outras delícias.

O Shopping Paralela também abre espaço para a venda de produtos da agricultura familiar baiana, valorizando os pequenos produtores rurais. Os pratos do cardápio do Paralela Gastrô contam com pelo menos um ingrediente produzido pela agricultura familiar.

Além da gastronomia, o evento oferece atrações de lazer para toda a família, em especial as crianças, como o Parque Mundo PacMan, Estação Turma da Mônica Salvador (ETM Salvador), Mini Golf (L2), Mini Cars (L1), You Play (L2), Boliche (G1) e Game Station (L2).



Programação

Quinta (13)

15h30 às 17h30 Petisco de Bar, bolinho de bacalhau com dadinho de tapioca com Diego Gazer

18h às 20h Arrumadinho nordestino com carne seca com Jamile Bispo

Sexta (14)

15h30 às 17h30 Abará com Rálisson Vieira

18h às 20h Escondidinho de rabada com Jamile Bispo



Sábado (15)

14h às 16h Bolinho de feijoada recheado com carne de fumeiro com Íris Torres

16h30 às 18h30 Tulipa de frango com Marcos Vinícius



Domingo (16)

14h às 16h Bolinho de aipim à moda de boteco com Marcos Vinícius

16h30 às 18h30 Caldo de feijão de corda com carne seca e cachaça com Iris Torres