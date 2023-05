Paralisação de motoristas e entregadores por app gera transtornos nesta segunda (15)

Motoristas e entregadores por aplicativos de todo o Brasil realizaram uma paralisação das atividades nesta segunda-feira (15). A categoria reivindica melhores condições de trabalho e aumento da remuneração por parte das empresas. Nas redes sociais, usuários relataram aumento dos preços e demora para encontrar viagens.

Segundo Lucas Silva, diretor do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (Simactter-Ba), "a paralisação está sendo realizada por uma grande parte dos motoristas por aplicativo aqui na nossa capital e na região metropolitana que desligaram o aparelho. Algumas pessoas que estão tentando chamar o carro estão identificando que as corridas estão mais caras ou o carro demorando mais de chegar pois uma boa parte aderiu à paralisação", comentou.

pq o uber tá tão caro hoje em?? — Julizinha (@soyjulizinha) May 15, 2023 tendo greve de Uber hoje e eu nem sabia. ???? por isso tudo caro e cheio de cancelamentos. Eu que lute ???? — paola (@spanicnavarro) May 15, 2023 eu pedindo uber cedo pra não me atrasar e pra não dar tão caro aí tá dando 24 reais que mundo cruel é esse — thethe ⚢ IU day (@chaeryKnow) May 15, 2023

O sindicalista ressaltou que "não foi organizado nenhum tipo de manifestação física, seja ela carreata ou passeata, pois, seguimos o que assim como está sendo realizado em outros estados, de uma forma ordeira e organizada, somente desligando os aplicativos".

Em nota, 99 declarou que ouviu cerca de 2 mil motoristas todos os meses e adotou soluções permanentes para incrementar os ganhos no app. "(A 99) Foi a primeira plataforma a oferecer a Taxa Garantida, que assegura aos condutores a taxa máxima semanal de até 19,99%. Também foi pioneira em iniciativas com o Adicional Variável de Combustível, um auxílio no ganho que aumenta sempre que o combustível sobe. Além disso, lançou outros programas como: Kit Gás; Consórcios com taxas mais baixas para a compra de veículo; Vantagens no aluguel de carros; O 99Loc, que amplia o acesso à locação de veículos; DriverLAB, um centro de inovação criado pela 99 para fortalecer o cuidado com o motorista e a redução de seus custos operacionais."

A Uber foi procurada, mas não se manifestou até o momento desta publicação.