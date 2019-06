Parangolé anima a Barra em estreia da Copa América

Sucesso de público na primeira edição, que aconteceu durante a Copa do Mundo 2018, a Arena Nº1 Brahma volta a acontecer no Farol da Barra. Preparada para receber cerca de 10 mil torcedores para assistir o jogo entre Brasil e Bolívia, a arena é um evento oficial da Conmebol para unir a torcida brasileira durante os jogos do torneio.

Os portões abrem às 17h30 ao som do DJ Ober. Em seguida, por volta das 19h30, a banda Parangolé, em cima de um trio elétrico, irá comandar a festa e preparar os torcedores para a partida . Quinze minutos antes do jogo, que começa às 21h30, o telão de 6 x 3 metros com som de última geração será ligado para os torcedores acompanharem o pré-jogo.

A Arena conta com bares fixos, minibares e ambulantes internos credenciados, além de banheiros, segurança, ambulâncias e foodtrucks com várias opções de lanches. “A primeira edição superou nossa expectativa. Não esperávamos lotação máxima em todos os jogos”, afirma Harry Racz, gerente regional da Ambev.

Farol da Barra. Sexta (14), a partir das 17h30. Entrada gratuita.