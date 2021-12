Parangolé anuncia ensaio de verão com show de Ferrugem e Belo

A banda Parangolé anuncia a confirmação do seu ensaio de verão no dia 9 de janeiro, a partir das 15h, no Wet. Além do grupo de Tony Salles, a festa contará com shows de Ferrugem e Belo. Ons ingressos começaram a ser vendidos nesta terça (14), na loja Bora Tickets, no 2o piso do Shopping da Bahia, e na loja do Pida, no 1o piso do Salvador Shopping, ou através do site www.boratickets.com.br em até 3x sem juros no cartão.



Serviço: Ensaio de Verão do Parango | dia 9 de janeiro, às 15h, no Wet | Atrações: Parangolé, Ferrugem e Belo | Ingressos: R$ 70 (arena), R$ 120 (casadinha arena), R$ 180 (área vip open bar) e R$ 220 (front/back stage). SÓ ENTRA VACINADO