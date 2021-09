Parangolé apresenta primeiro show em Salvador após parada na pandemia 

Após 1 ano e 8 meses longe dos palcos por conta do isolamento social, a banda Parangolé volta a se apresentar pelo Brasil no mês de outubro, e a capital baiana também já tem data marcada para receber a nova turnê do grupo: será no dia 17 de outubro, a partir das 16h, no Wet, com o projeto Parangolé Exclusive.

Depois de tantos meses sem fazer shows com público presente, o vocalista do grupo falou sobre a ansiedade neste momento: "Não vejo a hora de encontrar nossa galera de Salvador e soltar o Parango! Vai ser difícil segurar a emoção”, avisa o vocalista Tony Salles.

O evento seguirá todas as normas de segurança e higiene recomendadas pelos órgãos competentes, conforme previsto nos decretos estadual e municipal. As vendas serão abertas nesta sexta-feira (1), a partir do meio-dia.